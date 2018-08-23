川普陷司法麻煩 親信1定罪1認罪

2018-08-23

昔日競選操盤手8重罪成立 前私人律師認「奉命」付緋聞封口費

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上任逾一年半的美國總統川普廿一日經歷了他就職至今最難熬的一天：他過去的私人律師柯恩，當庭坦承曾在選戰期間「奉一位候選人指示」付錢給聲稱皆與川普有過一段情的美國成人片女星「狂暴丹尼絲」和美國男性成人雜誌《花花公子》一九九八年「年度玩伴女郎」麥克道格，對非法提供競選資金一事認罪。加上川普前競選主席曼納福特八項金融重罪同日成立，兩件案子不僅為川普剩餘任期蒙上各式法律、政治挑戰的陰影，也給了民主黨人放眼美國十一月期中選舉奪回參、眾議院主導權的絕佳良機。

川普重申「通俄獵巫」

針對曼納福特的指控主要涉及其個人財務問題，與特別檢察官穆勒正在調查的俄羅斯干預二○一六年美國總統選舉及妨礙司法一事無關。但曼納福特的罪行是在穆勒調查過程中曝光，形同穆勒的勝利。川普廿一日晚間在西維吉尼亞州造勢大會上，花了超過一小時撇清與曼納福特罪行的關係，強調一切乃對方加入他競選陣營前的作為，這是「通俄獵巫」、「勾結在哪裡」，並稱「他們還在尋找勾結（的證據）」。

然而，川普廿二日上推特特別發洩對柯恩的不滿，直言「如果有人在找好律師，我會強烈建議他別僱用麥可．柯恩的服務！」但未提柯恩認罪的內容，僅以對方「為了達到『交易』而編故事」帶過。他又說，柯恩承認的兩項違反競選資金規定「根本不是犯罪，總統歐巴馬曾有過一次重大的違規，結果很輕易就解決」。曾任紐約市長的川普現任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）廿一日聲明則把問題歸咎到柯恩一人身上，畢竟「政府對柯恩先生的指控中，未見任何關於總統犯錯的主張。」

柯恩共就五項逃稅、一項提供銀行假聲明與兩項違反競選資金法認罪。柯恩在庭上認罪時沒有說出川普的名字，而以「奉一位候選人指示」說明付款原因。柯恩的律師戴維斯則發表聲明指「如果付錢對柯恩來說是犯罪，為什麼對川普總統就不是？」五十一歲的柯恩面臨至多六十五年監禁，認罪可讓他刑期大幅縮短，法院預定十二月十二日宣判。

戴維斯廿二日更聲稱，柯恩握有關於通俄門證據，引發外界關注柯恩是否會協助穆勒調查。曾為川普效力的親信與幕僚中，目前已五人認罪或被控有罪，包括川普前國家安全顧問弗林。