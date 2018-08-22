月球表面有霜 可望成為水源

2018-08-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家在月球南、北兩極區表面發現有一塊塊的霜，這是首次有直接證據顯示月球表面有外露的水冰，有朝一日可能可為人類拜訪月球時提供水源，甚至轉換成燃料，讓人類得以挑戰更艱難的太空任務。

夏威夷大學地球物理與行星學研究所博士後研究員李帥（Shuai Li，譯音）等人，二十日在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表的研究報告指出，他們重新檢視十年前隨印度「月船一號」（Chandrayaan-1）送至月球的美國航太總署（NASA）月球礦物測繪儀的紅外線觀測資料，發現水冰存在的指標特徵：散布在月球南、北極區地表的冰霜；大多數水冰集中在南極一群根據科學家、探險家命名的隕石坑，如哈沃斯（Haworth）、修梅克（Shoemaker）、斯維爾德魯（Sverdrup）和薛克頓（Shackleton）等，北極的水冰分散較廣而稀疏。

後續測量發現，月球的冰層多半集結在表面溫度不到攝氏零下一六三度的隕石坑底。月球白天最高溫度可達攝氏一二一度，在真空狀態下會直接讓冰揮發成水氣。然而，由於月球的坑洞沒有日曬，因此能夠終年保持低溫，讓水氣可凝結成冰。

此前，科學家已知道月球並不如人們過去所想像的乾旱無水。印度太空總署二○○八年發射月船一號探測月球，一年後即發現月球土壤頂層中含有水分子，之後NASA送出「月球隕石坑觀察與感測衛星」（LCROSS）探測器，撞擊南極約一百公里寬的卡比厄斯隕石坑，從撞擊迸發的塵土證實土壤中有水。

不過，二十日發表的這份報告說，這些影像是首次「直接且確定證據」顯示外露於月球表面的水冰，「這些積存的冰或許可作為未來月球探索的就地資源」。NASA聲明也說，「當表面有足夠的冰，就可能有水可為未來的探索、甚至留駐月球時所用。」