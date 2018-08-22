俄駭客鎖定攻擊美參議院 影響選舉

2018-08-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國期中選舉預計十一月登場，美國情報官員近來持續示警，外國政府可能藉機設法影響選民、干預選舉結果。微軟（Microsoft）廿一日證實，與俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）關係密切的駭客組織「花俏小熊」（Fancy Bear，別名Strontium、APT28）攻擊美國保守派智庫及聯邦參議院，蓄意建立六個假的網域名稱，企圖透過「網路釣魚」手法誘騙民眾下載惡意軟體。

根據微軟發布的報告，駭客組織最近幾週偽造美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）、非營利組織「共和黨國際事務協會」（IRI）、聯邦參議院、微軟線上產品等六個「假網域」，全都遭到微軟查獲並予以刪除。微軟指出，駭客偽造了三個聯邦參議院網域，但沒有針對特定參議員辦公室或政黨。

經常揭露俄國貪腐問題的「哈德遜研究所」表示，如同許多華府智庫一樣，該機構經常遭受網路攻擊，「全球親民主行動經常激怒專制政府」。長期在全球各地推廣民主的「共和黨國際事務協會」主席特寧（Daniel Twining）指出，相關「網路釣魚」手法明顯與克里姆林宮干預民主與人權組織的手段一致，俄國情報機構的目標顯然是瓦解挑戰莫斯科當局和俄國總統普廷的機構。

微軟總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）廿日表示，沒有跡象顯示這些駭客成功說服任何人去點擊這些假網站，「這類行動最基本的重點是破壞民主」。此前，花俏小熊也曾被指控竊取希拉蕊選戰陣營主席波德斯塔等人的郵件。

今年七月底，社群媒體巨擘「臉書」也證實刪除卅二個企圖在十一月期中選舉前影響美國政治輿論的假粉絲專頁和帳號。臉書指出，這些造假網頁的部分活動「符合」總部位於俄國聖彼得堡的內容農場「網路研究社」。不過，臉書無法確定這些造假網頁的舉措與俄國人士有關。