軍訓課改必修 港澳新生質疑北京清大洗腦

2018-08-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新學年即將開始之際，中國名校北京清華大學傳出打破以往作法，將香港和澳門新生與中國新生一視同仁，要求一同參加三週的基礎軍事訓練，包含實務操作和理論課程，台灣籍新生則維持自願制。此舉據信由校方單獨決定，目的在塑造學生的愛國情操。

中共共青團機關報「北京青年報」近日指出，北京清華大學過去允許港、澳、台新生自由參與軍訓，但今年從廿四日起的三週訓練，港澳新生被規定義務參加，僅台灣學生可自行決定。根據去年資料，訓練課程分為軍事技巧和理論兩部分，實務課程包括隊列、軍體拳、定向越野、野營拉練、實彈射擊、戰傷自救、消防演習、反恐防空疏散等，理論課則須提交報告。

香港「南華早報」廿日指出，半官方性質的香港「全國港澳研究會」副會長、親中學者劉兆佳相信，這個決定應不是由中央下令，較可能是校方自訂政策，目的是培養新生的「愛國精神」。他也認為，各國軍訓課程的重點，都是灌輸學生對國家的責任感，並強化他們的愛國心。至於中國其他大專院校是否跟進北京清大的決策，則尚無法得知。

除了基礎軍訓外，北京清大每年還會從每班自願報名的新生中，挑選三名參加針對大學部新生開設的「新生骨幹」三日營隊，今年共有三九二名中國學生和近六十名港澳台學生參加名為「青春無限」的營隊，他們會以大班集體活動、小班交流互動方式上課，之後還將在開學日為全體新生服務。

「明報」指出，香港公共慈善機構「學友社」學生輔導中心總幹事吳寶城表示，曾有香港中學生坦言擔心兩地文化差異，無法適應軍訓，甚至憂心被洗腦及限制言論自由。今年入學北京清大的香港李姓和梁姓學生向「南華早報」表示，擔心自己不夠強壯、會成為同學負擔。但澳門新生陳宗熙則稱「一點都不擔心」，盼課程有助學習時間規劃、生活自理。