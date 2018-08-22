大馬拒中資 取消四千億鐵路計畫

2018-08-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地廿一日在訪問中國的最後一天，宣布取消馬國東海岸鐵路以及其他在前政府任內開放中國投資的計畫，馬哈地說，這些計畫並非必要，而且會使馬國負債累累，「我們負擔不起」，他還說中國國家主席習近平和國務院總理李克強都了解、並且「接受了」馬國取消這些計畫的理由。前一天習近平接見馬哈地，才高度讚賞馬哈地「支持一帶一路倡議」。

紐約時報指出，曾經向中國投資招手不落人後的馬來西亞，現在反成為抵擋北京的先鋒；從斯里蘭卡、吉布地到緬甸、蒙特內哥羅，這些過去歡迎北京「一帶一路」的國家，現在越來越擔心中國正藉由對海外大舉投資在全球數個重要戰略地區建立勢力據點，甚至刻意利誘弱小國家跌入債務陷阱，以利中國在美國影響力退卻之際加強中國的主宰地位。

馬哈地廿一日宣布取消東海岸鐵路以及兩條天然氣管線計畫，表示「我向他們解釋，我們不需要這些計畫，因此不會繼續推動，我們優先要做的是減債」，「他們（中國領導人）了解我們的看法和觀點」，「他們同意了」。

他說，此行主要目的就是要解決「納吉的債務」，意指才剛在大選中落敗的前首相納吉任內與中國簽訂的投資計畫；現在馬國政府負債「數十億計」，都怪前朝「愚蠢」，「這些是對我們毫無益處的計畫所留下的納吉債務」。

中國交通建設公司承包的東海岸鐵路計畫，斥資五五○億令吉（約四一二一億台幣），主要由馬國向中國進出口銀行貸款；兩條天然氣管線為馬來半島西部的「多元石化產品輸送管線」以及婆羅洲的「沙巴天然氣輸送管」，均發包給中國石油天然氣管道局，工程經費九十四億令吉（約七○四億台幣），若加上土地取得和維護等成本則高達一一一億令吉，納吉政府成立的「陽光策略能源資源公司」（SSER）負責發包這兩項工程，已經支付包商八十三億令吉、約八十八％工程費，但是工程進度卻只有十三％，被懷疑涉及洗錢。

暗指一帶一路 是新殖民主義

馬哈地說，「此事全與貸款太多有關，多到我們負擔不起，而且無法償還，因為我們在馬來西亞不需要這些計畫」。他前一天在人民大會堂與李克強會面時曾說，「我們不想要因為窮國無法與富國競爭而出現新的殖民主義」。

對此，中國外交部發言人陸慷廿一日表示，「任何兩個國家之間開展合作不可避免會出現一些問題」，應從兩國雙邊關係長遠發展出發，透過友好協商解決。

馬來亞大學政治經濟學家戈梅茲向紐時指出，「馬哈地認為中國是能夠控制像馬來西亞這樣國家經濟的霸權勢力」，「他向來對強權勢力有所顧慮，之前是美國，現在是中國」。上週五角大廈才發表報告警告，中國一帶一路倡議使參與國在經濟上依賴中國，形塑這些國家利益與中國一致，藉此阻止對抗或者在敏感議題上批評中國作為。