《中日對照讀新聞》首相と閣僚、靖国参拝見送り 日本內閣成員不參拜靖國神社

2018-08-20

◎茅毅

安倍晋三首相と全閣僚は平成最後の終戦記念日となった15日、靖国神社への参拝を見送った。首相は代理人の自民党の柴山昌彦総裁特別補佐を通じ、靖国神社に党総裁として私費で玉串料を納めた。

日本首相安倍晉三暨全體閣員於平成年間（1989年1月8日至日本天皇明仁預定退位的2019年4月30日）最後一個「終戰紀念日」的8月15日，放棄前往靖國神社參拜。安倍透過代表他的自民黨總裁特助（兼眾議員）柴山昌彥，以黨魁名義自費向該神社奉納「玉串料（祭祀費）」。

閣僚が一人も参拝しないのは2年連続。中国、韓国との関係改善に向けて一定の配慮を示した形だ。ただ、首相は例年通り、同神社に玉串料を奉納し、政府主催の全国戦没者追悼式の式辞では、先の大戦の加害責任に触れなかった。

連續兩年沒有任何一位閣員前往參拜。看來對改善日本與中國、南韓的關係，展現相當的顧慮。但安倍一如往年（譯按：已連續6年），向靖國神社供奉玉串料，在政府主辦的全國戰歿者追悼式上致詞時，亦未提及日本在二次世界大戰的加害責任。

首相は2013年12月に参拝し、中韓両国との関係悪化を招いて以降、参拝は見送っている。同神社には東条英機元首相らＡ級戦犯が合祀されており、再び参拝すれば中韓両国が猛反発するのは必至。北朝鮮問題をめぐり、中韓との連携を引き続き重視する立場も踏まえた判断とみられる。

安倍在2013年12月（26日）參拜靖國神社，導致日、中和日、韓關係惡化後，即未再前往參拜。被遠東國際軍事法庭判決為甲級戰犯的日本前首相東條英機等人，一起被供奉在該神社。一旦再次前往參拜，必將引發中、韓兩國強烈反彈。安倍未再親往參拜，也被視為基於日本在北韓問題上仍重視與中、韓合作的立場所做的判斷。

ニュース・キーワード新聞辭典

見送る（みおくる）：動詞，放棄（過）、目送、送行（別）。

例：今回（こんかい）は見送って次（つぎ）の機会（きかい）を待（ま）とう。（放過這次，等待下次機會。）

玉串料（たまぐしりょう）：專有名詞，神道教儀式中，「玉串」乃帶葉的楊桐樹樹枝，以白紙纏繞，作為神前供奉的供品。「玉串料」即玉串的費用，類似香油錢。

漢字を読みましょう

終戦記念日（しゅうせんきねんび）／靖国神社（やすくにじんじゃ）／参拝（さんぱい）／柴山昌彦（しばやままさひこ）／総裁特別補佐（そうさいとくべつほさ）／私費（しひ）／納める（おさめる）／配慮（はいりょ）／奉納（ほうのう）／式辞（しきじ）／加害（かがい）／全国戦没者追悼式（ぜんこくせんぼつしゃついとうしき）／悪化（あっか）／合祀（ごうし）／東条英機元首相（とうじょうひできもとしゅしょう）／猛反発（もうはんぱつ）／Ａ級戦犯（エーきゅうせんぱん）