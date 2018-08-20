香港教科書樣書洗腦 黃之鋒批中聯辦違基本法

2018-08-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）間接持有的香港教育圖書公司（教圖），近期向香港各中學提供新版高中通識教科書樣書，內容包括以二○一四年「佔領中環」運動為例，表示當局不會向激進訴求妥協，同時也避談六四屠殺事件，宣稱「一帶一路」令港人感到自豪等。有教師批評相關陳述如同「政府聲明」，佔中學生領袖黃之鋒則痛批，此乃中聯辦違反香港基本法保障教育自主的顯例。

香港蘋果日報報導，香港的通識課本沒有送審機制，基本上學校可自由選書。而出版大量中、小學教科書的教圖為香港商務印書館全資擁有，商務從屬於聯合出版集團，該集團由香港新文化公司掌握九十九．九％股權，而握有香港新文化九十八％股權的廣東新文化事業發展公司，則為中聯辦全資擁有。報導說，教圖與商務共出版至少一六○本教科書，其中教圖至少佔一三○本，範圍涵蓋小學至高中的中文、數學、普通話、歷史等學科。

教圖二○一六年舊版高中通識教科書指出，「近年市民表達訴求的方式愈趨激進，亦凸顯議題的爭議性和迫切性」，新版則改成「近年市民表達訴求的方式愈趨主動和激進，甚至部分人不惜進行違法行為，如二○一四年的佔領中環運動。…不過政府不會因市民表達的激進程度而妥協，違法行為不可能改變政府的施政方針」。在討論區部分，也以「佔領中環損害香港社會利益？」為題，引言則稱「不少人士認為，是次運動加劇社會撕裂，更動搖香港的法治基礎」。

香港教育專業人員協會（教協）副會長、通識科教師田方澤指出，前述論調有如「政府代言人」；資深通識科教師陳志華也說，前文有如「官方發言稿」，並僅以「違法行為」定調佔中，卻未提公民抗命概念，「寫得很極端，一面倒」。

此外，該教科書也論及港人身分認同議題，內容羅列香港於一九五○年代對中國大陸實施禁運、慰安婦、保釣運動，以及一帶一路等。田方澤指出，禁運例子「好古怪」，不少探討港人身分認同的著作都提及六四事件與六七暴動，該書卻隻字未提。陳志華也說，禁運並非影響港人身分認同的關鍵，且慰安婦、釣魚台問題均非近年發生，對二○○○出生的中學生太陌生，諾貝爾和平獎得主劉曉波及其妻劉霞的遭遇反倒較明顯且關鍵。

陳志華還說，一帶一路令港人自豪等內容，「與宣傳稿差不多」，應列出具體數據，而非只引述政府說法。黃之鋒則指出，該書並未客觀展現正、反觀點，只是暗渡陳倉進行意識形態灌輸，是中聯辦干預香港教育的顯例。