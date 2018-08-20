川普開倒車？ 各州可自訂碳排標準

2018-08-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此專家疾呼必須大幅降低碳排放，以避免嚴峻氣候變遷影響全球之際，美國總統川普近日將宣布一項新方案，授權各州自行決定如何與是否遏制燃煤發電廠的碳排放，大幅翻轉前朝歐巴馬政府的「潔淨電力計畫」（Clean Power Plan）。然而，根據美國環保署就未來十年溫室氣體排放量的推估，落實川普新措施後的排放量，將是歐巴馬乾淨能源政策的至少十二倍。

川普上台後積極推翻歐巴馬政府多項與氣候變遷相關的重大規範，如今又將對溫室氣體排放量開刀。行政當局匿名官員透露，相關細節十七日還在做最後確認，川普最快可能會在二十一日造訪西維吉尼亞州時宣布這項新措施。

外界憂暖化恐更嚴重

新計畫將授權各州自行對火力發電廠制定標準較低的法規，還允許各州退出電廠排放法規，將對全美各地許多老舊燃煤發電廠帶來重大影響，恐導致曾一度減少的溫室氣體排放再度升高。歐巴馬政府二○一五年敲定潔淨電力計畫，預定三○年將電廠排放量減至比○五年水準少三十二％，但因生產能源各州控告環保署逾越法律權限，最高法院於一六年踩煞車，這項計畫從未生效。

根據美國環保署厚達三百頁的衝擊分析，川普政府的新措施實施後，美國未來十年整體污染物（包括二氧化碳、二氧化硫與一氧化氮）的排放量僅將微量減少：到了三○年，二氧化碳排放量將比○五年減少○．七％到一．五％，同期二氧化硫與一氧化氮則比○五年減少一％到二％。相較之下，根據歐巴馬的乾淨能源計畫，三○年的二氧化碳排放量可比○五年減少十九％。

新措施將影響超過三百座發電廠，鼓勵業者讓這些火力發電廠繼續運轉，而非以更乾淨的天然氣或再生能源發電取而代之。

美國是全球第二大溫室氣體排放國，而全美第二大溫室氣體排放源正是發電廠；儘管環保署預估，美國電廠的整體碳排放量，將在新措施生效後因市場壓力與其他因素而逐漸遞減，但政策大逆轉仍將導致美國恐難達成在歐巴馬政府時代採納的國際目標。歐巴馬政府的環保法規建構者之一、哈佛法學院環保計畫執行長葛夫曼就說，川普政府不僅對氣候變遷冷感，甚至不願採取行動對抗氣候變遷。