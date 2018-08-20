中國監控手機裝置 擴及全國

2018-08-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕為監控新疆維吾爾自治區的穆斯林，中國政府持續強化高科技監視技術，但路透報導，這套監控系統正悄悄擴大到中國其他省份，由西向東一路到首都北京，成為「全面監控國家」。報導以從北京赴新疆旅遊的三十一歲劉姓軟體工程師，在首府烏魯木齊街頭遭警方臨檢的案例，凸顯當局嚴密監控新疆的現況。警方利用一種看似筆記型電腦的手持裝置，檢查他的iPhone手機裡是否有「違法資訊」；一旦被發現「有異狀」，就可能遭拘禁。

入侵社群媒體 讓警局隨時調閱

除新疆外，路透取得的政府採購文件顯示，幾乎所有省級行政區的警察機關，包括上海與北京等地。自二○一六年初起，在全中國卅三個省級行政區中，已有卅二個共一七一所警察局申購這類行動或桌上型裝置，以入侵手機擷取和分析持有者的聯絡人清單、通話紀錄、照片、影片、行事曆、備忘錄、應用程式、在社群網站上的貼文、在Google瀏覽器「Chrome」與通訊程式「Line」的傳訊紀錄及電子郵件等。

接著，這些個人資料可能被上傳到中央儲存體以供後續檢查，全中國的警察局都可連線調閱。一六年初，警方對這類裝備編列的預算或支出逾一．二九億人民幣（約五．八億台幣），一七年至一八年更持續上升。陝西「中科融匯安全技術公司」業務聲稱，現在全中國只有兩個省份沒有訂購該公司生產的手機資訊採集系統「XDH-5200A」（見圖，取自網路）。

根據今年稍早在北京一場警察裝備展覽會上的報價，中國自製的這類監控裝置，價格從一萬到數十萬人民幣不等。

儘管美國等國家也會使用這類掃描器，但此舉不僅會引發爭議，維安機關也必須通過層層法律程序，才有權進入疑犯的手機清查。反觀中國警方通常可勒令持有者交出其手機密碼，若干公司也毫無顧忌地宣稱有辦法駭入許多廠牌的手機。