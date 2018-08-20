中國全球造冊 逼海外維族人交個資

2018-08-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國政府除了在新疆維吾爾自治區設立「再教育營」，秘密囚禁逾百萬名維族穆斯林外，法新社、美國新聞網站《野獸日報》（The Daily Beast）等媒體披露，也監控及恐嚇已逃離中國的維族人。正在建立全球維族清冊的中國當局，近來要求旅居美國、法國等地的維族「自願」提供學籍、地址、車牌號碼、銀行帳戶、電話號碼等個人資訊，並利用他們留在中國境內的親屬做為要脅。

家人變成人質 有綠卡也難豁免

中國政府透過通訊軟體「微信（WeChat）」騷擾許多旅居法國的維族公民，要求他們提供照片、學籍、地址、工作場所和職稱。化名「瑪麗姆」（Mariem）的旅法維族女學生告訴法新社：「他們（新疆公安）想知道我住哪裡，做過什麼事，週末在幹嘛，還要我提供這裡的維族人情報。我的家人被他們威脅後，乞求我答應他們（新疆公安）的所有要求。」

多名旅居美國的維族人向《野獸日報》證實，近幾個月來，中國公安登門拜訪其住在中國的家人，讓親屬協助轉發當局的要求，包括提供身分證明影本、電話號碼、銀行帳戶、車牌號碼等；若旅美維族公民不願意答應中國當局的要求，他們的親屬便可能遭到拘捕和囚禁等報復。

對於旅居海外的新疆維族來說，被迫回應中國公安的要求，代表即使身處異國也無法擺脫中國的監控。美國喬治城大學中國與中亞歷史教授米爾沃德（James Millward）指出：「我聽過許多中國當局恐嚇海外維族的案例，不論他們是學生、記者或普通人。在許多例子當中，受害者是永久居民、綠卡持有人，甚至是澳洲、美國或其他國家的公民。」