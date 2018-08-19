英新航艦赴美 首度測試搭載F-35B

2018-08-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國海軍新型航空母艦「伊莉莎白女王號」十八日從其母港普茨茅斯海軍基地啟航訪問美國，將首度與預定作為其艦載機、能垂直起降的F-35B匿蹤戰鬥機進行飛行試驗，這也是排水量達六‧五萬公噸的伊莉莎白女王號飛行甲板上，第一次有戰機降落。英國「獨立報」同日報導，該航艦首站將停靠紐約，據傳美國總統川普屆時將登艦慰問。

伊莉莎白女王號預定二○二一年進行實戰部署，由於一七年開始服役的該艦乃英國海軍現役唯一一艘航艦，故該艦此行將接載的兩架美軍F-35B測試機，將是暌違八年，再度有噴射機從英軍航艦起飛。

在二○二五年前，英國將斥資九十一億英鎊（約三六四六億台幣）購買四十八架F-35B。目前已有四架F-35B橫越大西洋飛返英國，英國「衛報」十八日報導，英國海軍預定自二○一九年展開登艦測試。

艦長基德（Jerry Kyd）說，該艦這次共搭載一五○○名士兵、飛行員和陸戰隊員。訪美期間，兩架駐地在美國馬里蘭州河巴杜森河海軍航空基地F-35B將登艦，預計執行五百次起降，協助英軍飛官熟悉F-35B在該航母上起降的細節，以加快該型戰機在該航母上服役的進度。

伊莉莎白女王號與建造中的「威爾斯親王號」這兩艘航母共耗資六十二億英鎊（約二四八四億台幣），引發包括軍方在內的英國國內強烈批評。