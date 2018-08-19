三億美元援敘 美點名台灣有出錢

2018-08-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕敘利亞內戰至今綿延七年半，美國國務院十七日表示，已由盟國夥伴籌得三億美元，用來穩定從伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）手中奪回的敘利亞部分地區，補充美國總統川普三月宣告凍結相關二．三億美元資金後的不足。美國也特別指明台灣有所貢獻。

協調聯軍打擊ＩＳ的美國特使麥格克（Brett McGurk）表示，盟國夥伴共答應提供三億美元，包括沙烏地阿拉伯一億美元、阿拉伯聯合大公國五千萬美元，其他出資者則為澳洲、丹麥、歐洲聯盟、台灣、伊拉克、德國與法國。

美國總統川普今年三月揚言將讓美軍撤出敘利亞，另宣告凍結美國原指定用於穩定敘國的二．三億美元資金，並要求盟國協助負擔軍費。如今湊到三億美元，能否逆轉川普撤軍想法尚不明朗；不過，美國國務院表示，原二．三億美元資金將改用到其他外交政策要務，但不意味美國自此從敘利亞衝突抽手。畢竟這場內戰導致敘國數十萬人死亡，當地逾半百姓逃難離家，經濟損失超過三八八○億美元。

目前川普似乎已不堅持敘國總統阿塞德必須下台的立場，接受對方把七年任期做滿到二○二一年再下台。麥格克則明確指出，美軍將持續駐守敘國，目的是對抗ＩＳ。ＩＳ之前盤據敘國和伊拉克大半江山，但目前已失去九十八％領土；美國將繼續剷除敘國東部哈金鎮周邊的ＩＳ剩餘勢力。