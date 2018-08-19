麥加朝聖起跑 沙國推膠囊打盹艙

2018-08-19

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕穆斯林一年一度的聖地朝覲將於十九日展開，預估將有來自全球兩百萬名穆斯林參與，沙烏地阿拉伯為現代化有數世紀之久的朝覲習俗，今年推出免費的「打盹艙」，讓每位入艙的朝聖者可以好好休憩三小時，而該措施的靈感，則是來自日本知名的膠囊飯店。

為期六天的朝覲是伊斯蘭五功之一，所有身體許可的穆斯林一生至少要去聖地麥加朝聖一次。麥加所在的沙國當局今年計畫在麥加七公里外的城鎮米納引進膠囊房間，同時推出即時翻譯以及緊急醫療應用程式。

沙國慈善組織Haji & Mu’tamer’s Gift Charity Association負責人艾默指出，未來幾天將提供十八到二十四個膠囊房間給朝聖者小憩。每個玻璃纖維材質的艙房長不到三公尺，高僅逾一公尺，內有一張床墊、乾淨的床單、空調以及一面大又明亮的鏡子。艙房可以水平排列，或為節省空間而垂直堆疊。他說：「我們總是想到朝聖者，以及如何讓他們在朝覲期間感到更舒適。」

每位使用者可安歇三小時的打盹艙提供無法負擔飯店價格，但在朝覲期間需要休息的朝聖者一個解決辦法。從日本進口的艙房每個要價約一一一四美元（約台幣三萬五千元），在交給下一名朝聖者使用前，工作人員會對艙房進行消毒。

艾默說，膠囊房間極適合麥加與米納等人潮擁擠的地方。艙房的靈感除來自日本，也汲取自日益流行的共享汽車與單車。