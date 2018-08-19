奧外長婚禮邀普廷 挨轟

2018-08-19

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄國總統普廷十八日晚間與德國總理梅克爾在柏林會面前，受邀參加奧地利外長克奈斯爾（Karin Kneissl）的婚禮。這項邀請引發批評者強烈不滿，他們指控該邀請破壞歐盟在烏克蘭議題上的反俄立場，烏克蘭部分人士要求奧地利退出歐盟執委會調停烏東俄國支持的分離衝突的任務，因為奧國已不再中立。

奧外長與普廷相識17年

普廷十八日中午在奧地利史泰利亞邦的一處葡萄園，向五十三歲的克奈斯爾及其企業家新郎梅林格（Wolfgang Meilinger）舉杯祝賀。奧地利外交部強調這是普廷的私人訪問，奧國的外交政策並沒有改變。

學者與記者出身的克奈斯爾與普廷相識十七年，去年十二月被執政聯盟中的小黨自由黨（FPOe）任命為外交部長。自由黨是民粹、反移民政黨，公開支持俄國並與普廷的統一俄羅斯黨簽有「合作協議」。自由黨支持俄國併吞克里米亞，並呼籲鬆綁對莫斯科的制裁，而克奈斯爾也反對歐盟制裁俄國，在歐盟內已引發對奧地利忠誠度的質疑。

奧地利綠黨籍歐洲議會議員雷蒙痛批，克奈斯爾邀請「歐盟最挑釁的外敵」參加她的婚禮「令人完全無法接受」，她應該辭職下台。普廷此行正值奧地利擔任歐盟輪值主席國。奧地利中左派社會民主黨國會議員席德說：「當奧地利外長與總理如此明顯偏向一方時，作為歐盟主席國的奧國要如何實踐其所宣稱的架起橋梁，並成為真誠的調停者？」

普廷當日晚間將前往柏林，與德國總理梅克爾就烏克蘭與敘利亞衝突，以及美國總統川普所批評的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線計畫展開會談。梅克爾十七日警告，別對兩人的會談抱太多期望。