傳習近平9/9到訪 北韓停發觀光簽證

2018-08-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕新加坡「海峽時報」十八日報導，應北韓領導人金正恩之邀，中國國家主席習近平很可能於九月九日訪問北韓，出席北韓建政七十週年慶典。若屬實，將是他自二○一二年掌權以來，首度訪問北韓，也是繼○五年胡錦濤後，相隔十三年再度有中國領導人訪朝，而自○九年溫家寶後，中國國務院總理亦未再訪朝。

南韓「韓國日報」十八日也獨家報導，指習近平可能於九日當天或七日、八日左右到訪。為準備第四次「習金會」並確定細部日程，規模約三十人的中國政府先遣隊已到達平壤，正與北韓就他此行日程及動線進行協商。中方先遣人員正勘查這次峰會的會場及習近平下榻之處，以及他此行參訪的候選地點。

北韓預定九月九日舉行其「國慶節」慶典，但「海峽時報」指稱，習此行仍可能在最後一刻變卦。金正恩今年已三度訪中，期間均與習舉行峰會，而此時正值中、朝關係改善和美、中陷入升高中的貿易緊張情勢。

過去，北韓在準備重大活動期間，常以各種理由限制外國人入境。總部設在中國、專辦外國人赴北韓旅遊的「高麗旅行社（Koryo Tours）」在十三日即接獲「平壤夥伴」告知，「上級」指示九月九日前暫停所有觀光簽證申請，北韓所有旅行社自十一日至九月五日，也暫停受理任何欲赴北韓旅遊的活動。