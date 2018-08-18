川普閱兵要耗2.8億 延期2019年

2018-08-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國防部發言人曼寧上校十六日表示，總統川普要求的華府閱兵，原定於今年十一月十日「退伍軍人節」舉行，但國防部現已決定至少延至明年舉行。川普十七日證實他已取消該場閱兵，將改於十一月十一日前往巴黎與盟邦一起紀念「退伍軍人節」。美國匿名官員告訴媒體，初估該場閱兵可能耗費九千兩百萬美元（約合二．八億台幣），比白宮估算的費用高出兩倍以上。

川普是於去年在巴黎香榭麗舍大道參觀法國國慶閱兵後起了閱兵念頭，今年二月敲定十一月在華府閱兵，以紀念老兵及一次世界大戰結束百年。

針對閱兵延期，匿名官員表示，未知確切原因，但活動成本增高可能是原因之一。該場閱兵成本約九千兩百萬美元，五角大廈負擔飛機、設備、人員及支援等約五千萬美元開支，其餘則由其他部門承擔，主要涉及安全成本。該閱兵計畫尚未由國防部長馬提斯批准。今年初，白宮預算辦公室主任曾告訴國會，閱兵將花納稅人一千萬至三千萬美元。

五角大廈官員計畫的閱兵路徑是從白宮至國會山莊，將整合華府年度的老兵遊行。美國北方司令部負責這場閱兵的確切執行。根據國防部三月份備忘錄，閱兵結尾將以空軍為主秀，不會出動坦克，以免對地方基礎建設造成損害。

川普的閱兵構想受到許多美國民眾歡迎。然而，反對者抨擊，閱兵典禮浪費公帑，有如獨裁政權舉辦的活動；在五角大廈訓練、支援及人事開銷吃緊之際，川普政府不應花錢在昂貴的部隊及武器展示上。

諷刺的是，川普今年六月與北韓領導人金正恩會面後，下令取消原定八月與南韓的聯合軍演。他稱這些軍演太過挑釁，取消將為美國省下大筆開銷。據傳，川普曾考慮在就職大典時舉行閱兵，但該計畫最後撤銷。美國上次閱兵是在二十五年前，也就是一九九一年第一次波斯灣戰爭勝利之後。