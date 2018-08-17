反駁川普假新聞 美逾350媒體同刊社論

2018-08-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普自二○一七年一月入主白宮以來，即屢屢指控與其意見相左的新聞媒體製造假新聞，並把這些媒體說成是全民公敵。對此，在美國百年大報之一的「波士頓環球報」號召下，包括紐約時報及川普在一六年總統大選拿下的一些州的地方報，逾三五○家新聞機構於十六日同時刊登強調新聞自由的重要性和捍衛新聞自由的社論，連英國「衛報」也共襄盛舉。川普同日以推文反擊，稱他口中的假新聞媒體為反對黨，「對我們偉大的國家很有害」，「不過我們贏了！」

波士頓環球報十日撰文呼籲新聞媒體參與此一運動，並發起使用「非敵」的主題標籤「#EnemyofNone」。波士頓環球報在其「記者非敵」的社論中寫道，如今美國有了位創造口頭禪的總統，即未露骨支持美國現任政府政策的媒體，就是「人民的敵人」；這是川普就任來所撒的諸多謊言之一，很像從前的騙子，對懷抱希望的群眾撒「魔術」粉末或灑水。該社論強調，美國的偉大有賴於對有權有勢者講出實話的自由媒體的角色，把媒體貼上全民公敵的標籤不符美國兩百多年來的傳統。

紐時亦在「自由媒體需要你」的社論中提到，新聞記者和編輯也會犯錯，改正過錯是其工作的核心。然而，堅稱自己不喜歡的事實就是假新聞，將戕害民主命脈。紐時也整理並報導多家媒體的社論內容，呼籲民眾支持並訂閱他們所在的地方報。

不過，「華爾街日報」以違背社論版要求的媒體獨立性為由，不加入此一運動。該報認為，與川普為敵的媒體擁有言論自由，川普同樣擁有言論自由。「巴爾的摩太陽報」亦主張，儘管全民公敵與假新聞的標籤既傷害新聞業且破壞民主，但妄稱獨立、主流媒體的此舉，卻坐實了認為我們聯手反對共和黨總統川普的說法。