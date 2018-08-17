川普大報復 撤銷CIA前局長安全許可

2018-08-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕為報復美國情報界認定俄羅斯干預二○一六年美國總統大選以及不肯結束通俄門調查，美國總統川普十五日宣布撤銷中央情報局（ＣＩＡ）前局長布瑞南的安全許可，為總統利用職權撤銷前任官員存取敏感資訊遂行創下先例。

還點名情報界另外９人

除了布瑞南，川普也明白表示，他還考慮撤銷包括前國家情報首長克萊伯、前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米、前ＣＩＡ局長與前國家安全局長海登、前副司法部長葉慈、前國家安全顧問賴絲、ＦＢＩ前代理局長麥凱比、前ＦＢＩ官員佩吉與史卓克，以及司法部現任官員奧爾等九人的安全許可，而這些人全都是曾被川普公開嗆過或曾批評過川普的美國情報界人士。

川普透過聲明指責布瑞南說謊與近來言行日益瘋狂，不符合存取美國最機密資訊的資格。但白宮並未提出布瑞南離職後濫用其安全許可的證據，也未事先諮詢國家情報首長寇茲。根據華爾街日報網站十五日刊出的專訪，川普坦承撤銷安全許可的決定與通俄門有關。川普大罵通俄門調查是「不當操控的獵巫」與「騙局」，而布瑞南是必須為此調查負責的人之一。

布瑞南稍後在推特上表示，這是川普大舉打擊言論自由與懲罰批評者行動的一部分，足以令包括情報專業人士在內的全美民眾對勇於發言得付出的代價深感憂心……「我的原則的價值高於（安全）許可，我不會減緩（批評川普的力道）。」布瑞南也投書紐約時報，指此舉顯示川普急於保護自己和親近人士，迫不及待想終結通俄門調查。布瑞南曾任歐巴馬政府的國土安全部長與ＣＩＡ局長，以及布希政府的首任國家反恐中心主任，他自川普上台後便經常出言批評川普，甚至稱川普不適任。