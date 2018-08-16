平成「末屆」終戰紀念日

2018-08-16

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕十五日是日本的「終戰紀念日」，日本政府十五日在東京日本武道館舉行全國戰歿者追悼儀式，紀念二次世界大戰期間戰死的二三○萬軍人、文職人員，以及包括廣島、長崎原爆罹難者在內的八十萬平民，共計約三一○萬人。即將於明年四月底讓位的明仁天皇，最後一次以天皇身分與會，這也是「平成」時代的最後一屆追悼會。

出席儀式者除明仁與皇后美智子外，還包括首相安倍晉三、眾參兩院議長及全國遺屬約六千人。由於二戰結束迄今已七十三年，戰歿者遺屬年事漸高，近八成出席者的年齡超過七十歲，最高齡者為一名一○二歲的戰歿者遺孀。今年出席的戰歿者遺孀僅十三人。

最後一次以天皇身分出席的明仁，除重申往年致詞時使用的「深切反省」與「殷切希望不讓戰爭慘禍重演」等，今年新加入「想到戰後長期的和平歲月」。安倍的致詞則強調將謙虛面對歷史，無論何時都要堅定不移地貫徹不讓戰爭慘禍重演的誓言。

儘管安倍致詞內容與往年相差無幾，但今年由於日中關係回溫，為避免節外生枝，影響十月的訪問中國行程，安倍今年已連續第六年未前往靖國神社參拜，僅以自民黨總裁身分獻上「玉串料」（祭祀費）。

今年代表致悼詞的遺屬為七十五歲的鈴木喜美男，他的父親死於南方戰線。家住宮城縣石卷市的鈴木表示，父親的遺物及戰時家書雖然都在東北大地震的海嘯中流失，但家人會將父視的事蹟流傳後世子孫，不讓慘禍重演。