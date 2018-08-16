未來5年 天氣酷熱颱風更強

2018-08-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲專家十四日於《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表最新研究，指未來五年全球將「異常溫暖」，主因正是地球本身自今年至二○二二年處於變暖狀態，全球均溫有五十八％機率高於正常時期，海洋增溫機會則是六十九％；加上因人類活動導致的地球暖化長期趨勢，雙重因素夾擊下高溫如虎添翼，未來五年全世界恐將經歷酷熱天氣異象考驗。

報告主筆、法國國家科學研究中心（ＣＮＲＳ）研究人員塞維列克（Florian Sévellec）說，此一暖化階段正增強長期的氣候變遷趨勢，預計此一特殊階段將持續至少五年。他與英國南安普敦大學教授德瑞夫豪特（Sybren S Drijfhout）發表最新的氣溫預測模型，聲稱利用既有的十種氣候變遷模型以統計方法進行研究，找出可類比當前氣候的狀況，再推演未來的可能性。他們聲稱此方法不勞超級電腦耗費數週時間運算，有助世界各地更多學者投入氣候預測工作；並點出未來五年海洋表面出現極端溫暖事件機率大增，已可想見將有威力不容小覷的颶風、颱風隨之而來。

事實上，地表平均溫度的波動變化為常態，近一百萬年來，約以每十萬年為一個循環；但近一．一萬年異常平靜，成了萬物得以蓬勃孕育的搖籃，一九九八年以來更呈現變暖趨緩的現象。不過，人類活動近百年排放龐大溫室氣體到大氣層，導致地球升溫與人為氣候變遷，對地球生物構成巨大威脅。如何量化兩者對氣候變遷下的氣旋、旱象、水災等極端天氣影響，遂成科學家亟於解答的問題。