300神父猥褻千童 賓州教會包庇70年

2018-08-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕七歲女童住院時被前來探視的神父性侵，九歲男童被神父逼迫口交…，這些都是美國賓州大陪審團十四日公布賓州六個天主教區神職人員性侵兒童調查報告披露的案例。這份報告揭露七十年來多達三○一名「色狼神父」性侵兒童惡行，卻獲得教會有系統的包庇，目前已知姓名的受害者就多達一千多人。

賓州檢察長夏皮洛二○一六年起調查該州格林斯堡（Greensburg）、匹茲堡（Pittsburgh）等六個教區性醜聞。他在十四日召開記者會表示，這是「美國歷來最大規模、最詳盡的天主教會性侵兒童報告」。厚達八八四頁的報告指出，由於教會檔案遺失或受害人不敢出面，「真實受害人數在數千之譜」，涉案神職人員也可能更多。

為避免賠償而設法包庇

報告批評主教和教區領袖顧及教會形象、避免賠償責任而設法包庇，利用保密協議要求受害者噤聲，並點名現任華盛頓總教區樞機主教烏爾（Donald Wuerl）協助包庇；這些色狼神父被送到所謂的治療機構「漂洗」後，又獲准回到神職崗位，有些檢警人員基於尊敬教會，也未介入調查。

報告披露若干罪大惡極的案例，包括哈里斯堡神父傑拉（Augustine Giella）性侵一家五姊妹，偷偷收集她們的經血、尿液和陰毛品嚐，其中一名女孩從十八個月大就被性侵直到十二歲；同教區另一名神父前往醫院探訪七歲女童時，竟伸出魔爪；匹茲堡有一批「色狼神父集團」拍攝兒童色情圖片，以性虐手法強暴受害者，證人「喬治」指證中學時期遭神父齊瓦斯（George Zirwas）帶到住處，在其他數名神父圍觀下脫去衣褲，模仿耶穌被釘十字架的模樣拍照；格林斯堡一名神父以聖母瑪利亞在耶穌誕生後「咬斷臍帶」、「舔舐」乾淨為由，誘騙女學生口交。

這些犯行最早可追溯到一九四七年，對被害人造成難以彌補的身心傷害，十八個月大就遭性侵的哈里斯堡女子在作證時恐慌症發作，一度試圖自殺。

這三百多人中只有兩人還在追訴期，超過一百人已經過世，部分神父宣稱不實指控侵犯其憲法權利，要求報告不能公布他們的姓名。大陪審團說，「天主教會性醜聞要結案還言之過早」。