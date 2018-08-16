中國整頓藝界? 黃曉明涉炒股道歉

2018-08-16

〔記者許世穎／綜合報導〕中國大咖藝人最近風波不斷，先有女星范冰冰涉及「陰陽合同」逃稅風波，接著男星黃曉明也被指捲入炒股案。中國「財新網」報導，在涉及「高勇股票操縱案」的十幾個自然人帳戶中，其中之一正是來自黃曉明，據稱他名下公司多達四十八家，包括科技、餐飲、服裝、商貿、投資等領域，其中投資類公司就多達十四家。由於該帳戶曾買賣交易生產問題疫苗的「長生生物」股票，黃曉明也被懷疑涉及炒作長生疫苗，但他堅稱未涉不法。

黃名下公司多達48家

四十歲的黃曉明畢業於北京電影學院表演系，二○○一年因拍攝歷史電視劇《大漢天子》成名，接著陸續演出《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《鹿鼎記》等劇均創下高收視率，之後轉戰電影圈也有不錯成績。此外，黃曉明也是成功商人，曾十度登上「富比世中國名人榜」，堪稱中國最具商業價值的男星之一，每年四到五部影視作品、代言和投資等商業活動，更讓他身價超過一億人民幣（逾四．五億台幣），更被稱為「黃教主」。

疑黃開戶 母委託管理

此事被踢爆肇因於中國證監會通報五宗市場操縱案，有「民間股神」之稱的高勇被指一口氣以十六個帳戶操縱股市，在半年內讓一支「精華製藥」股價暴漲三倍，藉此非法獲利八．九七億人民幣（約四十．六億台幣），最高獲利甚至達十八億人民幣（約八十一億台幣）。而在這十六個帳戶中，驚見一位「黃某明」，之後求證業內人士，認定帳戶是由黃曉明開立後便交給媽媽張素霞管理，黃母再將帳戶部分委託給高勇，不料高勇用來炒股。

黃曉明十一日還透過工作室微博發表聲明，堅稱自己不認識高勇，也未參與過任何操縱股票行為、介入任何相關調查，更指控媒體報導為「憑空杜撰」。不過，財新網十三日隨即打臉他的說法，直指高勇股票操縱案中的自然人帳戶之一，確為黃曉明名下帳戶，更指黃曉明的帳戶與高勇涉案帳戶之間有「千絲萬縷的聯繫」，甚至連生產問題疫苗的長生生物，都有他們介入的身影。

被媒體打臉後，黃曉明十五日凌晨再度於微博發表聲明，除重申不認識高勇，更強調自己「沒有參與任何股票操控」、「從未參與過『長生生物』股票投資」。他的股票帳戶開立後由母親代為管理，之後母親將帳戶委託給「路某」代為理財，再經路某介紹委託給高勇管理。事件因他「理財不慎」所致，對於給大眾造成的不良影響深表歉意。

殺雞儆猴？藉機斂財？

大咖藝人接連涉入金融不法，引發輿論譁然。北京經濟學者胡星斗接受「自由亞洲電台」訪問時指出，中國藝人的高收入是中國的不民主體制所造成的，由於不容許討論公共政策，媒體從業人員只好拼命產製娛樂新聞，才能確保不犯政治錯誤，否則不論是政治、經濟還是文化領域，「處處是雷區、處處是禁區」。黃曉明的資金可能遭到查處，但中國股市缺乏退場機制，出現問題時股民也難以追究，這些才是更重要的問題。

資深媒體人朱欣欣則認為，當局一方面藉此整頓娛樂圈，一方面藉機斂財，另一方面也警告那些企圖逃漏稅的工商界人士，尤其在當前經濟較為困難之際。