飛車衝撞護欄 英國會疑遭恐攻

2018-08-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國倫敦國會大廈周邊十四日發生一起汽車衝撞事件，造成數名行人與自行車騎士倒地，兩人受傷送醫，所幸傷者均無生命危險。當局證實，一名二十幾歲的男子當地時間上午七時三十七分（台灣時間下午一時三十七分）駕駛一輛銀色福特小型車「Fiesta」，衝撞國會大廈外的安全護欄；該名駕駛被當場逮捕，車內並未搜出武器，全案視為恐怖攻擊行動偵辦，由反恐指揮部主導調查。

嫌犯被活逮 2路人受傷

本案現場距離去年造成五人遇害的衝撞事件地點僅約數公尺。目擊民眾表示，這起衝撞事件看似蓄意而為，並非意外。四十五歲的傑森（Jason Williams）告訴英國廣播公司（BBC）：「當時車速超過每小時四十英里（約六十四公里），白煙從車內冒出來…我看到至少十個人躺在地上，但不確定他們是不是都被車子撞倒…人們叫我趕快離開，快跑，我拚了命地逃走！」BBC職員貝里（Barry Williams）指出，肇事汽車突然開往對向車道，衝進等待交通號誌的人群當中，然後加速撞向安全護欄。

當時走在對向人行道、因為轉頭望向嘈雜處而目睹整起事件的奧卡布（Ewalina Ochab）告訴美聯社：「車子高速撞向國會大廈外的障礙物。碰撞當下產生轟然巨響，有些煙冒出來。駕駛沒有下車。」奧卡布指出，肇事車輛的速度很快、方向具針對性，整起事件「看起來像是故意要這麼做」。剛巧經過案發現場的巴士駕駛奧布牡（Victor Ogbomo）告訴BBC，他看到冒煙的肇事車輛後緊急停車，不到五分鐘就有警方應變小組抵達現場。

該起衝撞事件發生後，重武裝警力隨即趕往現場，封鎖位於倫敦市中心的國會大廈周邊區域，範圍涵蓋國會廣場、維多利亞塔花園、英國政治中心「白廳」等；倫敦地鐵西敏站也宣布關閉。去年三月，倫敦國會大廈外曾發生致命恐怖攻擊事件，英國公民馬速德（Khalid Masood）在西敏橋等地駕車衝撞人群，並下車刺殺警察，共造成五人喪生、逾五十人受傷。