白宮人事狀況外？ 川普錄音外洩

2018-08-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾任白宮幕僚的非裔女性紐曼（Omarosa Manigault Newman），近日接連爆料美國總統川普從主持真人秀《誰是接班人》，到入主白宮後的各種內幕，十三日又公開一段與川普的秘密電話錄音，川普在通話中聲稱不清楚紐曼被辭退，似乎對白宮內部事務一知半解。川普連兩日推文反擊紐曼，還暗罵紐曼是「狗」，指其惡毒又惹人厭。

從參加「誰是接班人」開始追隨川普已十幾年的紐曼，聲稱握有川普錄製節目時口出「黑鬼（nigger）」等禁語的錄音檔；十二日上節目宣傳十四日上市的新書《精神錯亂：川普白宮內幕》（暫譯）時，公布白宮幕僚長凱利在戰情室將其撤職的談話錄音；十三日又在美國國家廣播公司（NBC）訪問中，公開一段與川普的電話錄音，川普聲稱不清楚紐曼遭解僱，似乎對此大感意外，還說一點都不希望她離開。

紐曼的說法暗指川普未能掌握白宮人事異動，也和主要官員缺乏溝通。對此，川普十三日一連發表多則推文宣洩不滿，直指紐曼在「誰是接班人」時三度被炒魷魚，當初還含淚向他乞討工作，但她潑辣有餘、機伶不足，還經常蹺班、不去開會，白宮的人都很討厭她。川普聲稱很少見到紐曼，卻聽過她不少負面傳聞，例如凱利就曾向他告狀，指紐曼是個一事無成、頻頻出包的失敗者。川普痛批，紐曼從沒成功過，將來也不會。

川普爆幕僚簽完全保密協議

川普接著說，紐曼已簽署「完全保密協議」，首次暗示白宮幕僚必須簽署封口協議。他表示，雖然針對紐曼這類「下等人（lowlife）」不是總統應有的行為，但這是現代的溝通方式，還大酸「假新聞媒體」一定正準備加班，為紐曼的所作所為合理化。最後，川普重申「黑鬼」等歧視字眼不存在他的字典中，並強調接到「誰是接班人」製作人伯內特來電，向他保證根本沒有他講了不雅字眼並被錄音這回事，怒斥紐曼根本是「黑白講」，還抨擊媒體只在紐曼說他壞話時，才爭相向她邀訪。

川普商場錄音歪風吹進白宮

白宮發言人桑德絲和川普律師朱利安尼批評，紐曼在白宮內錄音是無視國家安全，已違反相關法令。但有線電視新聞網（CNN）報導，資深官員認為，只要內容無關機密，就不構成國安威脅。紐曼則表示，不擔心任何法律後果，川普在政事繁忙中還抽空侮辱她，「這就是川普對待非裔的方式，他不懂如何控制自己」。紐約時報則指出，紐曼事件讓白宮內部私下錄音的歪風表露無遺，這是川普從商時慣用的手法，他其實是自食惡果。