南韓法官判盜攝 男罰款、女被關

2018-08-14

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓法院十三日對一名偷拍男性人體模特兒的女子判處罕見的入獄徒刑，引發雙重標準的爭議，並催生近期首爾一連串大規模女性示威活動，她們指控警方與法院偏袒男性受害者與偷拍者。該名二十餘歲的女人體模特兒被判處十個月徒刑。

南韓的偷拍風氣日益猖獗，多半是男性在學校、辦公室、列車、廁所、更衣室及街頭秘密拍攝女性。二○一○年，警方獲報的偷拍犯罪約一千一百件，去年則攀增至逾六千五百件，許多偷拍者在網路上分享或出售照片與影片。據官方統計，約九十八％的偷拍者為男性，身分包括老師、大學教授、教會牧師，甚至警察，而超過八十％的受害者為女性。

官方數據也顯示，僅有八．七％男性初犯被判入獄，絕大多數則是罰款了事，或獲判緩刑。許多人認為，這種刑度根本不痛不癢。南韓規定，當地販售的智慧型手機拍照時必須發出巨大快門聲響，但許多犯罪者利用特殊應用程式（App）讓手機靜音，或改用隱藏在眼鏡、打火機、手錶、汽車鑰匙，甚至領帶裡的高科技針孔攝影機。

在前述新近案例中，偷拍者是一名女性人體模特兒，五月間她在首爾的一所藝術學院拍下一張男性同僚的照片，並在網路上分享。數日後，警方突襲她的住處蒐證，她在大陣仗的電視台攝影機前被捕「示眾」。看在許多人眼中，警方的動作顯然非比尋常地積極。

公民組織「韓國網路性暴力」（Korea Cyber Sexual Violence）負責人徐升熙（譯音，Seo Seung-hui）說：「對於這起受害者為男性的罕見案例，警方的整體反應真的是史無前例，在無數起受害者為女性的案件上，我們難得看到他們如此迅速行動。」