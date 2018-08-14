挑戰黨魁三連霸 安倍主打修憲

2018-08-14

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕預定九月二十日投開票的日本執政黨自民黨總裁選舉，前幹事長石破茂與現任總裁安倍晉三已先後宣布參選，極可能形成一對一對決局面。由於安倍強調下屆國會將提出黨版修憲草案，預料「修憲」議題將成為此次選戰焦點。

本屆黨魁選舉是自民黨修改黨章、延長總裁可連任三次後的首次，安倍將挑戰自民黨自一九七四年以來首次第三屆任期；若順利連任，將可擔任總裁至二○二一年。上屆選舉時，安倍在無人競爭的情況下連任；捲土重來的石破茂此次來勢洶洶，比安倍早一天於十日宣布參選。

在一二年的總裁選戰中，石破雖有地方票支持，但最後一輪投票仍輸給安倍。這次他打出「正直、公正」口號，並提出「政治和行政恢復信任百日計畫」，影射安倍政府醜聞不斷，已影響民眾信任。至於修憲，石破雖明確表示修憲將成為總裁選舉的焦點，但他對於「憲法第九條」的態度略顯保守，僅表示「需要國民的深刻理解」。

反觀安倍，爭取再次連任的首波就主打修憲議題。十一日他在家鄉山口縣表態參選當天即強調，六年前參選時的志向絲毫未變，將承擔修憲重任讓自衛隊入憲。十二日他在地方演講中，又再次表明將在秋季臨時國會期間推動修憲討論，以期在下屆國會提交黨版修憲草案。安倍表示，推動修憲是自民黨創黨以來的目標，不管是誰擔任總裁，都應該戮力完成。

自民黨總裁的總票數為八一○票，其中黨籍國會議員佔一半，另一半為黨員及黨友等地方票。日本媒體近兩個月來的調查顯示，安倍的支持度一直處於領先地位。本月十日公布的黨籍國會議員投票意向也顯示，黨內七個派系中有五個派系表態支持安倍，人數佔七成以上。擁有五十五席議員的竹下派主帥竹下亘雖表明力挺石破茂，但派系內採開放投票，其中三十四名眾議員多半傾向支持安倍。