中國代印外幣 強化地緣影響力

2018-08-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「南華早報」十二日引述消息人士報導，在北京尋求擴張全球經濟及地緣政治影響力之際，中國人民銀行直屬的國家法定貨幣印製企業「中國印鈔造幣總公司」已取得多筆外幣印製合約，多數需求來自「一帶一路」倡議參與國家，人民幣印製僅佔一小部分。

中國印鈔造幣總公司多名消息人士上月證實，全中國印鈔造幣廠幾乎竭盡所能，以達到政府今年訂下的超高配額。該公司號稱全球規模最大，擁有逾一萬八千名員工、十台嚴格看守的印製設備。在中國，由於近年行動支付興起，紙幣需求大幅減少，許多印製廠生意慘澹，但今年初開始湧入大量訂單，令工廠難以應付。

今年五月，中國印鈔造幣總公司董事長劉貴生撰文指稱，中國於二○一三年提出「一帶一路」倡議，涵蓋歐亞非各洲約六十個國家，兩年後中國開始為尼泊爾印製一百元面額盧比。該公司把握這項商機，贏得泰國、孟加拉、斯里蘭卡、馬來西亞、印度、巴西及波蘭等國的貨幣印製合約。

該公司消息人士透露，上述合約只是冰山一角，已經或有意將貨幣印製外包給中國的國家數量可能更多。部分國家要求北京不要宣傳合約內容，擔心此舉可能危及國安，或在國內引發不必要的爭議。

北京將貨幣印製能力視為至關重要，有如核彈計畫之於國家安全，擔心敵國利用假鈔干擾其經濟。北京理工大學經濟學教授胡星斗指出，貨幣為一國主權象徵，這筆生意有助於建立信任及貨幣同盟。當中國變得更強大，勢將挑戰西方建構的價值體系。

西方主導國際貨幣印製市場已逾一世紀，部分國家將貨幣印製業務外包給英國德拉魯公司（De La Rue）、德國捷德公司（Giesecke & Devrient）及美國Crane Currency等企業。七年前，英國政府曾扣押德拉魯公司印製的利比亞貨幣第納爾（dinar），價值近十五億美元，一度導致格達費政權嚴重短缺現金。