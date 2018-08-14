喊停一帶一路 大馬：我們不需要！

2018-08-14

馬哈地本週訪中 尋求中方撤案

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾帶領馬來西亞挺過一九九七年亞洲金融風暴、五月回鍋擔任大馬首相的馬哈地，十三日接受美聯社專訪指出，將在十七至二十一日訪問中國期間，尋求中方取消在大馬的鐵路和能源管道建設，直言大馬不需要這兩項「一帶一路」倡議下的基礎設施。另外，馬哈地敦促中國尊重南海航行自由，不要製造不必要的緊張。

高齡九十三歲的馬哈地十三日披露，他上任後首次訪中的主要議題，將是在大馬備受爭議、已被他喊停的「一帶一路」基建計畫，包括兩條天然氣管道和東海岸鐵路線建設。馬哈地直言：「我們不認為需要這兩項建設，我們也不認為它們行得通。如果可以的話，我們想要停止這些計畫。」馬哈地預計與中國國家主席習近平、國務院總理李克強會面。

建設沒受惠 反陷債務危機

這兩項計畫由前首相納吉在二○一六年與中方簽署，涉及資金逾二二○億美元（逾六八三七億台幣）。其中，全線長達六八八公里的東海岸鐵路，旨在連結較少開發的東海岸與吉隆坡都會區，並貫通泰國鐵路線，藉此創造大量工作機會，已於去年八月動工。然而，當地人對上述願景充滿疑慮，馬哈地更批東岸鐵路缺乏投資效益，是浪費納稅人的錢，並嚴重損害大馬經濟。

馬哈地表示，大馬已債台高築，當務之急是清償舊債；雖然歡迎中國投資，但前提是必須讓大馬受惠。大馬是中國「一帶一路」倡議中具指標性的參與國，納吉政府對中國國有企業大舉投入大馬公共建設照單全收，並給予優惠待遇，使工程費用不斷膨脹。馬哈地雖要求大幅削減開支，但部分資金難以追討。馬哈地矢言，即使無法撤銷所有計畫，仍將力爭擱置計畫，「有需要再重啟」。

呼籲尊重南海航行自由

馬哈地也敦促中國，尊重南海水域的航行自由，「我們支持所有船隻通行，包括軍艦，但不支持軍事部署。」此外，曾在一九九七年力排眾議、推動緬甸加入東南亞國家協會的馬哈地，也坦言對緬甸實質領導人翁山蘇姬「非常失望」，痛批緬甸當局屠殺羅興亞人是極不正當、非文明國家的作為。

一帶一路 拖垮巴基斯坦財政

另一方面，巴基斯坦因「一帶一路」計畫背負龐大債務，外匯存底已降至一○四億美元。即將上任的新總理伊姆蘭汗（Imran Khan）內閣，已擬定計畫向國際貨幣基金（ＩＭＦ）申請最高一二○億美元紓困。但英國金融時報十三日報導，伊姆蘭汗的「巴基斯坦正義運動黨」資深成員透露，已獲得北京方面承諾繼續提供借貸，協助巴國度過財政危機。