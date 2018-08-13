拍維權紀錄片 德留學生被迫離中

2018-08-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國清華大學新聞與傳播學院的德國留學生穆達偉（David Missal）十二日簽證到期，被迫離開中國。他告訴德通社（ＤＰＡ），北京當局拒絕延長他的簽證，是因為他為碩士班學業拍攝的迷你紀錄片，涉及「七○九大抓捕」事件與人權問題。他批評中國政府因此再次向國際社會展示違反人權的負面形象，並考慮未來前往台灣求學。

穆達偉向香港網路媒體「香港自由新聞」（ＨＫＦＰ）表示，他早在兩個月前就提出延長簽證申請，但他三日前往北京市公安局出入境管理局，對方告知他簽證無法更新，因為他從事學生簽證不允許的活動。當他詢問自己所犯何事，對方回應說他心裡有數。他被給予八月十二日到期的臨時簽證，限期十天內離開中國。

今年二十四歲的穆達偉來自奧斯納布魯克（Osnabrück），申請到德意志學術交流中心（ＤＡＡＤ）獎學金赴中留學，再一年即可完成學業。他選修與人權相關的新聞課題，並獲得指導教授同意，卻引發校方不滿，兩度以涉及政治敏感議題為由提出警告。為了完成作業，他跟隨一些維權律師做採訪，但所到之處都有國內安全保衛（國保）人員出面干預和調查。

今年五月，穆達偉與維權律師藺其磊前往湖北省武漢看守所，探視政治犯秦永敏，在以手機拍攝影片時遭警方粗暴對待。警方要求他離開武漢並刪除影片，但他拒絕就範，一度遭到留置。此外，穆達偉也曾採訪「七○九事件」被捕律師王全璋的妻子李文足，陪同她從北京徒步前往天津救夫。他將拍攝及採訪內容公布於部落格及影音分享網站YouTube等平台。

在武漢事件後，穆達偉的指導教授遭校方高層關切，校方聲稱對他簽證遭拒無可奈何。他原本想在中國擔任記者，目前計畫先返回德國，未來可能前往台灣求學。對此，公安當局將問題丟給清華校方，清華國際學生與學者中心則以目前是暑假期間為由拒絕回應。