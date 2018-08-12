國際同運會台灣10金5銀3銅

2018-08-12

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦11日報導〕第10屆國際同志運動會11日在巴黎閉幕。首度組團參賽的臺灣隊由選手18人組成，共參加桌球、網球、游泳、排球、路跑、保齡球、競速滑輪等7大項目，最後以桌球5金1銀2銅、網球2金1銅、路跑1金2銀、游泳1金1銀、保齡球單打金牌、6小時競速滑輪銀牌，勇奪10金5銀3銅等18面獎牌的佳績謝幕。

國際同志運動會由同志運動會聯盟（Federation of Gay Games）主辦，宗旨為推崇多元、平等、尊重與個人最佳表現等精神，聯盟成員會員多樣，多以城市、組織代表組隊參賽。從1982年舊金山創辦以來已有40年歷史。本屆國際同志運動會由巴黎主辦，在當地時間8月4日到11日舉行。活動內容包括36大專業競賽與休閒娛樂體育項目，另含許多文化性質的表演與亞洲之夜等派對。參與者超過1萬6000人，規模相當盛大。本次台灣隊特於開幕前一日拜會法國體育大使維諾格哈多夫與人權大使克羅凱特，彼此交流雙方性別平權進程與社會現況。

台灣運動發展協會理事長楊智群表示他個人對選手的出色表現大為感動，是每位台灣團隊成員各司其職才促成這些美麗的畫面。本次出團非常不易，甚至有許多選手頂著無法出櫃的壓力，在奪牌的光環下仍須低調，這也正是此次比賽特別有意義的原因，並希望有更多同志和台灣人因這場運動會而受到鼓勵。

台灣隊名在稍前一度被改，最後以「Taipei（台北） 」定案。8月4日開幕式入場，包括舊金山、法國、菲律賓等隊伍都揮舞我國國旗聲援臺灣代表隊。台灣隊則高舉「台灣是亞洲第一婚姻平權合法化國家」與「台灣愛法國」布條與台灣旗幟入場。競賽期間在各單項運動的頒獎典禮上，主持人都以「台灣」為選手隊伍唱名。協會秘書長戴佑軒表示觀摩整個賽事過程，可充份感受到主辦單位的尊重，也感謝他們在面對外部壓力的情況下，仍為台灣保留足夠的空間。