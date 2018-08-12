蚊帳泡殺蟲劑 非洲國家瘧疾病例降12％

2018-08-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球九十一％的瘧疾死亡案例集中在非洲，而浸泡除蟲菊精類（pyrethroid）殺蟲劑的傳統防瘧蚊帳也逐漸讓雌瘧蚊產生抗藥性，一篇發表在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的研究指出，浸泡除蟲菊精類殺蟲劑與昆蟲生長調節劑「百利普芬」（pyriproxyfen）的蚊帳，可降低西非國家布吉納法索九十一個村子的瘧疾病例十二％，科學家認為，這項突破可望有效防範撒哈拉以南非洲數百萬瘧疾病例的發生。

從事該研究的英國杜倫大學生物科學系教授林賽（Steve Lindsay）說：「縮減十二％看起來不多，但實際上十分可觀。如果擴及整個布吉納法索，我們所減少的將是七十萬名五歲以下兒童，或全國一百二十萬名瘧疾患者。」瘧蚊主要在夜間進行叮咬，超過八十％的感染發生在室內。

在這項兩年的實驗中，研究人員將傳統蚊帳替換成浸泡除蟲菊精類與百利普芬的蚊帳，後者有縮短病媒蚊生命並降低其繁殖力的功效。林賽說，研究指出，該蚊帳縮減五十一％與瘧蚊接觸的機率，以及五十二％的兒童中度貧血，瘧疾貧血是兩歲以下兒童主要死因。林賽表示，瘧蚊不太可能對這兩項化學物質產生抗藥性，因此結合該化學物的蚊帳，是瘧疾盛行區的可行抗蚊方式。

過去十五年，全球瘧疾病例銳減，然而在許多國家，瘧疾有捲土重返之勢。二○一六年，全球有兩億一千六百萬人感染瘧疾，較前一年增加五百萬人，超過三分之二死亡病例發生在五歲以下兒童。布國每年有超過一千萬人感染瘧疾，是一五年至一六年間，瘧疾病例增加的二十個撒哈拉以南國家之一。