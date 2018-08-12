英遊民被數位化 掃QR碼捐款

2018-08-12

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十一日報導〕在數位時代的金錢電子化後，街友可能獲得的零錢捐助明顯較過去減少，英國牛津區因此發明新招，慈善計畫Greater Change為街友設計印有QR碼的卡片，讓沒有現金在身的捐款者可透過智慧型手機直接刷QR碼捐款進帳。

這項針對街友的貼心設計，由牛津大學科技創新及牛津大學賽德商學院共同協助，由Greater Change慈善計畫出面替街友設計個人專屬QR碼。該計畫發起人麥克卡利恩對英國廣播公司表示，藉由QR碼可解決民眾越來越仰賴電子卡片和手機付款的問題。這種方式也可替街友儲蓄，不會一有現金就花光。

牛津地區自去年底發起該計畫後率先試行。民眾在街上要捐錢給街友，可針對個別街友的QR碼掃描後，連結到捐款網頁，捐入其個人帳戶。這個網頁還會顯示該名街友的部分個資，解釋其流落街頭之因及捐款後的儲蓄目標，像是支付房租押金，相較過去的現金捐款，更能了解被捐助者。各項目捐款還會標示出所達進度，且為確保捐款被使用在所標示的目的上，還安排專案負責人搭配街友共同管理帳戶。

這項計畫推出後，不管在街友或民眾間都出現正反兩極的反應。有街友認為，跟上數位時代可增加收入，確實沒有不好，但讓人用他們身上的QR碼刷卡捐款，好像把自己變成超商裡的商品，感覺頗怪。

有民眾認為，這樣像是替街友掛上了標示牌，很有藐視的意味。但贊成者認為，這會讓人更方便辨識出真正需要被幫助的街友，也更能因了解他們的目標而協助其做出改變。