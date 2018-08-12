2018-08-12

美國總統川普宣布土耳其鋼鋁進口關稅加倍，導致土幣狂貶，為美、土兩國間的新仇舊恨再添一筆。以下為近期導致雙邊關係惡化的六大事件：

1土國銀行高層疑暗助伊朗規避制裁

土耳其國營人民銀行副執行長阿提拉（Mehmet Hakan Atilla）與黃金交易商札拉布（Reza Zarrab）串通，協助伊朗逃避美國制裁，五月遭美國法院判刑。札拉布認罪轉為證人後，指稱此計畫獲得土國總統艾多根同意。

2美國支持庫德族民兵

美國支持敘利亞庫德族民兵「人民保衛軍」（YPG）對抗「伊斯蘭國」（IS），惹惱土國。安卡拉政府認為人民保衛軍是恐怖組織。

3土國流產政變與流亡教士古倫

安卡拉政府指控流亡美國的伊斯蘭教士古倫策劃二○一六年七月流產政變，要求引渡，遭美方以證據不足回絕。土國反控美籍牧師布朗森（Andrew Brunson）支持古倫，涉及恐怖主義罪，一六年十月將之逮捕。

4土國向俄採購防空系統

土耳其為北約組織（NATO）成員，卻向俄國採購S-400防空飛彈系統，引起美國關切，國會為此設下障礙，企圖阻止F-35戰機交付土國。

5土國拘捕美國領事館雇員

土國去年以涉嫌參與一六年政變為由，逮捕美國領事館一名翻譯及一名美國緝毒局當地雇員，兩國交惡，一度暫停互發簽證。

6艾多根隨扈在華府街頭打人

艾多根去年五月訪問華府期間，隨扈與示威群眾起衝突，當中四人被美國檢方起訴，艾多根為此批評美國司法系統「可恥」。

綜合外電／編譯管淑平