股匯崩盤 土耳其控美經濟戰

2018-08-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一向不睦的美國與土耳其，近來關係雪上加霜，在美方要求土國釋放一名遭軟禁美籍牧師未果後，先是向安卡拉政府兩名高官祭出制裁，川普又在十日下令土國進口鋼鋁關稅提高一倍，造成土耳其里拉幣值重貶至歷史新低，土國金融危機瀕臨爆發，連帶使全球市場陷入動盪。土國總統艾多根隨即把此次危機定調為經濟的國家戰役，痛罵美國無恥，呼籲民眾將黃金和強勢貨幣兌換成里拉。

美土兩國近日外交齟齬的引爆點為「布朗森事件」，出生於美國、在土國生活二十三年的基督教牧師布朗森（Andrew Brunson），被指控參與二○一六年七月企圖推翻艾多根政權的政變行動，安卡拉當局隨後以恐怖主義罪名將他軟禁至今，並對美方要求釋放置若罔聞。華府本月一日決定向土國內政和司法部長施以制裁，並揚言緊縮兩國貿易關係，土國日前派員赴美談判解除制裁失敗後，川普更進一步下令加徵土國鋼鋁關稅，逼迫土國讓步。

受美土交惡影響，土耳其里拉幣值近期已是「跌跌不休」，而在川普十日推文表示，鑑於土耳其里拉兌美元急速下跌，已授權對土國進口鋼材關稅增至五十％、鋁材關稅增至二十％，並直言美土兩國當前關係不太好後，里拉更在一天內重挫十四％，盤中一度下跌逾十七％，光是本月以來就貶值逾卅％，總計今年已崩盤四十一％，目前價格來到一美元兌換六．五一里拉的歷史新低；歐洲股匯市也跟著下挫，對土國曝險程度高的西班牙、義大利、法國銀行業影響尤深。

與此同時，投資人早已對土國經濟政策走向憂心忡忡，土國通貨膨脹率上月已達十六％，但在六月大選後權力一把抓的總統艾多根施壓下，土國中央銀行仍不願升息應對。艾多根認為，升息將加劇通膨、阻礙經濟成長，專家卻認為升息才能抑制通膨、支撐匯率。在此情況下，投資人擔心，理應獨立運作、制定政策，須以經濟面為先的央行，可能已被政治力量介入。國際貨幣基金（IMF）數據顯示，土國外債現高居新興經濟體之冠，外匯儲備卻敬陪末座。土耳其財政部長阿爾巴伊拉克是艾多根女婿，對岳父言聽計從。

不甘示弱的艾多根十日在兩場演說中，形容這是一場「經濟的國家戰役」，號召全民參與「貨幣保衛戰」，把收在枕頭下的歐元、美元和黃金兌換成里拉，「想透過操縱經濟使我們屈服的人，一點也不了解我們國家。」艾多根十一日再痛批華府「無恥」、「背棄北約盟友」，揚言絕不屈服於美國威脅釋放布朗森。安卡拉消息指出，艾多根已與俄羅斯總統普廷通電話，此舉暗示土國在與西方國家關係跌至二戰以來低點後，可能轉而與北約敵人俄國合作。伊朗外交部也聲援土國，指控美國只會「制裁與霸凌」。