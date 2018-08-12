非裔前幕僚出書 控川普種族歧視

2018-08-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國前白宮對外聯絡辦公室公關主任、非裔女性幕僚紐曼（Omarosa Manigault Newman）預計十四日發行新書《精神錯亂：川普白宮內幕》（Unhinged：An Insider’s Account of the Trump White House，暫譯），書中爆料美國總統川普曾在錄製實境節目《誰是接班人》期間多次說出種族歧視字眼「黑鬼（nigger）」，川普也曾使用歧視菲律賓人的「Flip」和「goo-goo」等詞語，形容白宮資深顧問康威擁有一半菲律賓血統的丈夫喬治．康威（George Conway）。

如「沒人管的狗」 熱愛仇恨

紐曼在書中透露，她親眼所見，當第一夫人梅蘭妮亞不在場時，川普的行為滿多次就像「沒人管的狗」；去年初，川普在白宮橢圓形辦公室會晤私人律師柯恩，兩人結束會面後，川普還曾把一張紙片塞進嘴裡吃掉，疑似是為了保密。紐曼指出，川普是個精神狀態不穩定的偏執狂，沒有能力控制自己的情緒，幕僚要花很多心力約束他，「川普熱愛仇恨，批評與凌辱使他茁壯，混亂與慌忙使他歡愉」。

紐曼還聲稱，自己去年底被白宮幕僚長凱利開除後，川普陣營曾表示可以提供她每個月一萬五千美元的封口費；不過，由於該份保密協定相當嚴格，紐曼回絕了該項提議。

紐曼提到，在二○○七年下半年錄製《誰是接班人》期間，當時還沒多大名氣的歐巴馬開始竄起，結果川普「經常提到歐巴馬，川普恨他，也從沒解釋過原因，但我現在相信，就是因為歐巴馬是黑人」。

紐曼是首位出書指控川普的前白宮幕僚。白宮發言人桑德絲十日表示，紐曼的書「充斥著謊言和不實指控。令人難過的，一名心懷不滿的前白宮職員試圖從這些不實指控中獲利；更糟糕的是，現在媒體還提供平台讓她發揮」。