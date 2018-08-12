超級細菌釀2死 日方懷疑在台感染

2018-08-12

我疾管署：在台灣感染可能性低

〔編譯茅毅、記者吳亮儀／綜合報導〕日本靜岡縣靜岡市立靜岡醫院十日表示，該院此前四名感染連抗生素都幾乎束手無策、高致死率的「超級細菌」耐多藥鮑氏不動桿菌（ＭＤＲＡ）的病患中，已有一名七十八歲的男子和一名八十一歲的女性病故。院方指出，該男性死者在台灣旅遊途中出現發燒症狀，五月三日在台灣住院治療，五月卅一日轉院到市立靜岡醫院重症加護病房，六月五日從他的痰中驗出ＭＤＲＡ後，同間病房的三名患者也開始被驗出ＭＤＲＡ。故這名曾來台觀光的男性，可能就是傳染源。

靜岡醫院爆群聚感染 驗出鮑氏不動桿菌

根據市立靜岡醫院表示，該男性患者入院後，即對他給予醫療處置與照護，儘管其體內的ＭＤＲＡ在治療後呈陰性反應，但仍於八月六日因其舊疾肺炎而死亡。另一名女性死者原先因肺炎及腎功能不全而住院，感染ＭＤＲＡ而於七月下旬因肺炎病故。除這兩人，在該院重症治療室的一名八十幾歲女性和卅幾歲男子，亦被驗出ＭＤＲＡ，其中一人已感染肺炎，正在該院持續接受治療。

經檢查該重症病房後，從兩名死者生前用過的抽痰機抽痰瓶的開關，驗出ＭＤＲＡ。惟專家討論後認為，難以判斷這是否就是感染的原因。院方則說，由於ＭＤＲＡ主要因接觸而擴大感染，故該院醫護人員預防感染的措施可能不夠完善，未來會更嚴格要求手部的消毒，並注意從海外返國的病人。

ＭＤＲＡ為耐藥性細菌之一，並非透過空氣，而是由遭其污染的醫療器具與醫護人員的手等部位傳染，病人與醫護人員於醫院內遭傳染的「院內傳染」情形在各地時有所聞。免疫力較弱時，就可能引發年長者和重症患者感染肺炎等病症而死。九州國立鹿兒島大學附設醫院三日才表示，有十五名該院收治的患者身上，被驗出ＭＤＲＡ，其中八人已病故。

針對日本醫院內患者群聚感染事件，我國疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前國內沒有群聚感染事件的報告。他並說，根據外電研判，該名染病七旬男性在台灣感染可能性滿低的，因為鮑氏不動桿菌要在有水和潮濕的環境才能生存，不會在皮膚上從台灣帶到日本，除非那名男子有裝導尿管之類的醫材，病菌才有可能一路附隨著。

羅一鈞指出，鮑氏不動桿菌不算超級細菌，有滿多抗生素都可治療、並非無藥可醫，雖然世衛組織將它列為可能成為超級細菌的細菌，但目前尚有藥物治療，還沒進展到超級細菌。