超級細菌釀2死 日方懷疑在台感染

2018-08-12

我疾管署：在台灣感染可能性低

〔編譯茅毅、記者吳亮儀／綜合報導〕日本靜岡縣靜岡市立靜岡醫院十日表示，該院此前四名感染連抗生素都幾乎束手無策、高致死率的「超級細菌」耐多藥鮑氏不動桿菌（ＭＤＲＡ）的病患中，已有一名七十八歲的男子和一名八十一歲的女性病故。院方指出，該男性死者在台灣旅遊途中出現發燒症狀，五月三日在台灣住院治療，五月卅一日轉院到市立靜岡醫院重症加護病房，六月五日從他的痰中驗出ＭＤＲＡ後，同間病房的三名患者也開始被驗出ＭＤＲＡ。故這名曾來台觀光的男性，可能就是傳染源。

靜岡醫院爆群聚感染 驗出鮑氏不動桿菌

根據市立靜岡醫院表示，該男性患者入院後，即對他給予醫療處置與照護，儘管其體內的ＭＤＲＡ在治療後呈陰性反應，但仍於八月六日因其舊疾肺炎而死亡。另一名女性死者原先因肺炎及腎功能不全而住院，感染ＭＤＲＡ而於七月下旬因肺炎病故。除這兩人，在該院重症治療室的一名八十幾歲女性和卅幾歲男子，亦被驗出ＭＤＲＡ，其中一人已感染肺炎，正在該院持續接受治療。

經檢查該重症病房後，從兩名死者生前用過的抽痰機抽痰瓶的開關，驗出ＭＤＲＡ。惟專家討論後認為，難以判斷這是否就是感染的原因。院方則說，由於ＭＤＲＡ主要因接觸而擴大感染，故該院醫護人員預防感染的措施可能不夠完善，未來會更嚴格要求手部的消毒，並注意從海外返國的病人。

ＭＤＲＡ為耐藥性細菌之一，並非透過空氣，而是由遭其污染的醫療器具與醫護人員的手等部位傳染，病人與醫護人員於醫院內遭傳染的「院內傳染」情形在各地時有所聞。免疫力較弱時，就可能引發年長者和重症患者感染肺炎等病症而死。九州國立鹿兒島大學附設醫院三日才表示，有十五名該院收治的患者身上，被驗出ＭＤＲＡ，其中八人已病故。

針對日本醫院內患者群聚感染事件，我國疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前國內沒有群聚感染事件的報告。他並說，根據外電研判，該名染病七旬男性在台灣感染可能性滿低的，因為鮑氏不動桿菌要在有水和潮濕的環境才能生存，不會在皮膚上從台灣帶到日本，除非那名男子有裝導尿管之類的醫材，病菌才有可能一路附隨著。

羅一鈞指出，鮑氏不動桿菌不算超級細菌，有滿多抗生素都可治療、並非無藥可醫，雖然世衛組織將它列為可能成為超級細菌的細菌，但目前尚有藥物治療，還沒進展到超級細菌。

  • 日本靜岡新聞網站報導靜岡醫院患者疑似自台灣感染鮑氏不動桿菌不治喪生。（翻攝自靜岡新聞網站）

    日本靜岡新聞網站報導靜岡醫院患者疑似自台灣感染鮑氏不動桿菌不治喪生。（翻攝自靜岡新聞網站）

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