川普痛批連鎖移民 罵到岳父母

2018-08-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普抨擊允許已歸化的美國公民為其親屬取得永久居留權（俗稱綠卡）為「連鎖移民（chain migration）」，上週他才在賓州的造勢大會上強調，應限制像他妻子這樣的移民，只能擔保配偶與未成年子女居留美國，其父母、成年子女與手足應予以排除。專家推估，如此將縮減半數美國的合法移民案。言猶在耳，他的岳父母（見圖，美聯社）九日就循連鎖移民計畫，宣誓歸化為美國公民。

川普斯洛維尼亞裔的七十四歲岳父維克托．克納夫斯（Viktor Knavs）與七十三歲岳母阿瑪莉加（Amalija）在紐約曼哈頓聯邦大樓的一場非公開儀式成為美國公民。通常歸化儀式是由一群移民全體宣誓效忠美國，不過克納夫斯夫婦的律師威爾斯說，基於「安全理由」，他們儀式保持秘密。

今年二月威爾斯公布克納夫斯夫婦獲得綠卡，第一夫人梅蘭妮亞為其擔保人。根據美國法律，持有綠卡五年以上者才得以申請歸化為美國公民，相關申請的處理平均費時十一至廿一個月，對於克納夫斯夫婦是否符合五年要求，威爾斯表示，無可奉告。梅蘭妮亞的發言人回應，第一夫人父母「不是政府的一部分，應享有隱私」。維克托退休前是一名汽車推銷員，妻子是紡織廠員工。

川普一再痛批連鎖移民竊取美國人工作，威脅國家安全，他時常引用去年十月在紐約駕卡車衝撞人群，造成八死十二傷的烏茲別克裔移民賽波夫為例，說明連鎖移民必須廢除。

共和黨策士娜瓦羅推文諷刺：「當是梅蘭妮亞家時，就是『家人團圓』，應該喝彩。是其他人時，就是『連鎖移民』，務必遏阻。」智庫「移民研究中心」執行主任克里柯里安則認為，依現行政策行事的人在道德上沒有不對。