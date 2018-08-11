美挑起貿易戰 中媒批為保第一

2018-08-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕在路透九日報導美中貿易戰引發中共內部分裂後，中共喉舌「人民日報」海外版十日發表評論抨擊，美國挑起貿易戰是為確保自己永遠不被超越，以遏制威脅到其地位的國家；中國經過百年努力後重回世界舞台中央，如此分量不是「低調」就能隱藏，猶如「大象不可能隱身於小樹之後」。

人民日報指稱，美國貿易戰後中美摩擦不斷升級，國內外輿論對白宮的譴責不斷，一些似是而非的觀點在網上流傳。一種是把責任歸咎於中國，稱中國在戰略上「過分自信和高調」；一種是批評中國不該反擊，聲稱「及早妥協讓步，貿易戰就不會愈演愈烈」，意即中國只要服輸，美國就會「高抬貴手」。

文章指出，無論中國怎麼做，在美國看來今日中國的發展已危及「美國第一」。自一九八四年美國國內生產毛額（ＧＤＰ）成為世界第一以來，其「戰略詞典」總將實力全球第二的國家列為最重要對手，定要遏制這個國家。美國政府言行不一、搖擺不定、出爾反爾，其背後邏輯絕非僅是縮小貿易逆差，而是要更廣泛地遏制中國。

人民日報表示，中國的經濟增長速度與潛力，均遠大於歷史上的蘇聯與日本，成為美國「前所未有的對手」。美國對此必然採取兩種手段，一是以對手來激勵自己，爭取民眾對「美國再次強大」的政治支持；二是在各個層面遏制對手的超越。

文章最後強調，根據歷史法則，一個繁榮的中國對美國有利，一個繁榮的美國亦對中國有利，因此中國國家主席習近平反覆強調「有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」。中國無意改變美國，亦不想取代美國，而美國也無法左右中國，更不可能阻止中國發展。