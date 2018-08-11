中國強拆清真寺 寧夏官民對峙

2018-08-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國境內穆斯林約有兩千三百萬人，過去盛傳寧夏占最大宗的回族穆斯林，比新疆的維吾爾族穆斯林來得幸福，但中國政府強力打壓穆斯林的「新疆模式」，如今擴展到寧夏回族自治區：以用地規劃和施工未獲許可為由，原訂十日強拆同心縣韋州鎮擁有逾六百年歷史的清真大寺，九日當地數百穆斯林人聚集捍衛，對峙場面不見暴力但難掩緊張，最後雖暫時和平收場，但已寫下中國在該自治區致力去伊斯蘭化與阿拉伯化以來最大衝突。

同心縣韋州鎮人民政府三日通知寺方十日前自行處置完畢，逾期強制拆除。不少穆斯林連日來因此向政府請求住手，還手持「堅決擁護共產黨」、「維護民族團結」、「堅持宗教中國化方向」、「堅持做到宗教與社會主義相適應」等忠黨愛國的標語，但九日護寺行動仍遭百名警力包圍與錄影蒐證。

同心縣為「國家級貧困縣」，當地貧窮的穆斯林二○一五年湊錢重建韋州鎮清真大寺，隔年竣工，可供三萬人禱告；後來卻只能看著它的正門外飄揚五星紅旗，直至門口本月被政府貼上封條。

政府與寺方高層談判數天後，當局九日上午已答應不拆該寺，改只對九個圓頂的其中八個下手，理由為建築大於原先許可，抗議才在當晚暫告落幕。但當地民眾表示，雙方其實仍在對峙。中國商務部研究員梅新育六日指堅決強拆，不僅是在國內重建黨和政府權威，更是警告某些國家某些勢力勿藉宗教染指中國。

中國回族詩人安然向「美國之音」表示，整個工程沒花政府一分錢，「他們知道這是老百姓一億元的血汗錢嗎？」他研判，中國一五年起出現的「反回浪潮」非民間自發，而是上層授意，才極力剷除清真寺建築的穹頂、塔樓等「阿拉伯化」特徵。中國國家主席習近平正是在一五年呼籲「宗教中國化」，聲稱防堵境外勢力藉由宗教滲透。