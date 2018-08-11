反制俄中 美2020前成立太空軍

2018-08-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副總統彭斯九日在五角大廈宣布，鑑於來自俄羅斯和中國愈來愈大的威脅與競爭，美國將啟動在二○二○年前創建美軍第六個軍種「太空軍（Space Force）」的計畫。六月下令創設太空軍的川普，十日即推文寫道，「全力支持太空軍！」美國上次建立新軍種，已是二戰後不久，於一九四七年成立空軍。彭斯這番宣示並非定案，尚需國會通過。此一概念已受到議員懷疑，國防官員也顧慮成本和疊床架屋的官僚主義。

川普六月卅日重啟國家太空委員會，並由彭斯兼任主席。彭斯九日在演說中強調，建立美國太空軍的時刻已到，並重申川普希望國會同意接下來五年在美國太空安全系統上加碼投資八十億美元（約二四七八億台幣）的呼籲。

美軍目前共有五個軍種：陸、海、空軍、陸戰隊及海岸防衛隊。彭斯特別點名俄、中乃美國敵手，指俄、中多年來持續研發反衛星武器，企圖使美國的導航與通訊衛星喪失功能，這些行動說明，它們業已把太空轉換為作戰領域，而美國絕不會從這種挑戰退縮。

彭斯並舉中國二○○七年以飛彈擊毀一枚報廢的氣象衛星，導致大量的衛星殘骸碎片散落在地球軌道上為例，指這是中國追求太空軍事化的高度挑釁。他還說，中、俄有朝一日恐具有操縱其衛星迫近美國衛星的能耐，對美國的太空系統造成空前的新危險。彭斯亦坦承建置新軍種並非易事，他指出，美國國防部將設立一個太空事務助理部長職位，監督太空軍發展進度。至於太空軍的建軍預算，美國國防部目前尚無答案，但估算至少是數十億美元起跳。

對此，部分共和黨國會議員表達支持，但許多民主黨議員譏諷為錢坑，聯邦參議員尼爾森形容，此舉將撕裂空軍；參議員桑德斯也推文寫道，在把外太空軍事化前，也許應該先確保民眾不會因為缺乏醫療保險而病死。民主黨參議員夏茨更直指太空軍不會成真，是一個「愚蠢主意」。

此前因擔憂排擠預算而表態反對的美國國防部長馬提斯，已支持重組美軍太空作戰部隊，並建置一個新司令部的措施。根據國防部九日提交國會的方案，第一階段將設立「太空司令部」，司令為四星將領。同時設置「太空發展局」與「太空作戰部隊」。第二階段時，就會將這三個單位合併為太空軍。目前美軍多數的太空力量均歸空軍的太空指揮部統轄，共有約三．八萬名人員，負責運作一八五個軍事衛星系統，並監督空軍的網路作戰。