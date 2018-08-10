非核喊假的 北韓拒交出六成核彈頭

2018-08-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普與北韓最高領導人金正恩成就歷史性「川金會」將屆兩個月，諸多跡象顯示北韓當初承諾追求朝鮮半島無核化似為口是心非。美國新聞網站「Vox」八日報導，美國多次明確要求對方在六至八個月內交出六至七成核彈頭，希望藉此獲知北韓擁核的真實數目，惟至今屢遭北韓拒絕，顯示美國欲藉「川金會」解除北韓核威脅的算盤目前實際成果相當有限。

美國國務卿龐皮歐上月六日前往北韓提出無核化具體時間表。據Vox報導，美方要求北韓在六至八個月內，把手中核彈頭六至七成交由美國或第三方處置並移出北韓，但以北韓勞動黨中央委員會副委員長暨北韓統一戰線部部長金英哲為首的北韓談判官員們，已連番多次拒絕美國想法。美方知情人士透露，龐皮歐多次要求北韓交出核武，已讓平壤極其厭煩，以致他三度前往平壤會談時，不僅見不到金正恩，還遭北韓官方痛批美國提出的要求「有如流氓」、「令人遺憾」。

北韓核彈數量 仍未能掌握

報導指出，若北韓照辦，美國是否解除相關制裁，或把北韓由資助恐怖主義黑名單中惕除，目前皆無從得知；又美國其實連北韓手中的核彈數量都未能掌握，所以就算北韓表面同意龐皮歐上述提案並聲稱繳械六至七成，美方也難以驗證。美方知情人士告訴Vox，龐皮歐前述要求主要目的是讓北韓官方揭露擁核數量。根據《華盛頓郵報》六月卅日報導，美方情報官員其實認定金正恩無意棄核，相信他正設法隱瞞旗下核武數量；而專家估計，北韓核彈頭約有六十五枚。

美國國家安全顧問波頓七日表示，龐皮歐正準備再去見金正恩，「北韓一直沒有採行美國視為必要的無核化步驟」。美國常駐聯合國代表海莉八日明確表示，現在「全看北韓怎麼做」，但美國「不願等太久」。

執政的北韓勞動黨機關報《勞動新聞》九日則重申，呼籲美國和北韓進一步發表終戰宣言與和平協定以結束雙方軍事對峙狀態，稱此有助於建立信任關係與朝鮮半島和平穩定。

北韓九月國慶擬辦閱兵

根據南韓「聯合新聞通訊社」九日報導，北韓正打算在九月九日七十週年國慶時舉辦閱兵，美韓軍方情報機構已掌握準備閱兵的跡象，不過，報導引述專家看法，指為避免刺激美國，此次閱兵應不會有洲際彈道飛彈亮相。韓聯社另引述觀察家說法指出，南韓總統文在寅與金正恩預定今秋在平壤舉行的「文金會」，可能提前到八月底舉行，希望為美國與北韓談判僵局尋找突破機會。