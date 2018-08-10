貿易戰引內鬥 習近平文膽失蹤

2018-08-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透九日引述消息人士報導，美中貿易戰加劇，引發中國共產黨內部的罕見分裂。儘管中共總書記習近平依然穩握大權，但對經濟政策及貿易戰處理的批評罕見地激增，受到這股反彈衝擊的可能是習近平親近幕僚、外界視為「中南海首席智囊」中共中央政治局常委、中央書記處排名第一的書記王滬寧。中南海高層正在河北省秦皇島的北戴河召開會議，但王仍處於「失蹤」狀態，據信其權力已被削弱。

學者出身的王滬寧是中共理論家，主管意識形態工作，習近平提出的「中國夢」願景正是出自他的手筆，但消息人士透露，習近平責備王滬寧挑釁美國，過度形塑中國的民族主義形象。一名政府政策顧問透露，在美中關係惡化後，北京當局內部對國家前景的看法漸趨黯淡；一名匿名智庫學者也指出，許多經濟學者與知識份子對中國的貿易戰政策感到沮喪。他們的總體觀點是，中國立場過於強硬，領導階層錯估情勢。

諷刺的是，許多學者今年初還曾吹捧中國承受貿易戰的能力。有人認為，這與部分學者及學術機構誇大中國能力有關。香港媒體報導，北京當局在貿易戰後亂成一團，中共內部團結一致的假象也被戳破。習近平首席經濟智囊、國務院副總理劉鶴領導的人民銀行（央行），卯上另一名副總理韓正分管的財政部。以鷹派立場著稱的《環球時報》總編胡錫進，及聲稱中國國力超越美國的清華大學教授胡鞍鋼，則被指為「雙胡亂華」。

王滬寧最後一次露面是七月六日，地點是習近平主持的中共中央全面深化改革委員會第三次會議，同日美中貿易戰正式開打，關於他下台的傳聞甚囂塵上。數名中共官員接受親習港媒專訪時，罕見地未指責美國，而是將責任推給黨內官員和黨媒。儘管他們並未點名，但外界認為矛頭全都指向王滬寧。

習李鬥 李克強扳回一城

國際輿論陸續傳出習近平權威遭到黨內挑戰的說法，令北戴河會議更添「權鬥」揣測。分析指出，新華社八日刻意曝光國務院總理李克強在北戴河接見聯合國大會主席艾斯皮諾薩，欲藉此平息權鬥臆測，將焦點導向科技發展等議題。與此同時，國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組，由李克強而非習近平擔任組長，引發更多「習李鬥」揣測，認為李扳回一城。