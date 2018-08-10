挺英! 俄諜毒殺案 美祭新制裁

2018-08-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一○年起獲英國庇護的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾與愛女尤莉亞三月四日身中俄國製軍事級神經性毒劑「諾維喬克」（Novichok）一事，除了造成英、俄互逐外交官，創下兩國關係在後冷戰時期的最低潮；八日也招致已驅逐俄國六十名外交官的美國最新報復：首度為毒殺案對俄國祭出制裁手段，已可預期嚴重衝擊美國總統川普上任以來努力抬升的美、俄關係，俄國已揚言會進行報復。

美國國務院發言人諾特八日聲明指出，俄國政府「違反國際法動用生物或化學武器，或出動致命化學或生物武器來對付自家國民」，美國六日因此決定根據國會一九九一年制定的《化學與生物武器管制與戰爭根絕法》加以制裁，預計制裁會在二十二日生效。

一位不願具名的國務院高階官員向法新社指出，最新制裁將針對與國家安全有關的出口商品，包括電子產品、電腦、感測器、雷射、電訊產品、專業石油與天然氣生產設備，以及資訊和安全科技等，未來這些設備將禁止出口給俄羅斯國營企業與國家資金資助的企業。

這波新制裁的國會十五天通告期結束後，措施即生效，俄國股市、匯市因此巨幅震盪，俄羅斯盧布幣值繼八日重貶三％，九日上午再度跌一．五％，來到六十六．七三盧布兌一美元，創一六年八月以來新低。俄國股市九日開盤也大跌，俄羅斯最大的航空公司「俄羅斯航空（Aeroflot）」股價也跌至兩年新低。俄國若九十天內無法提供「確切」證據來證明不再使用化學或生物武器，又不許聯合國派員到場視察，美國將依法祭出「更嚴厲」的第二波系列制裁。

批美違反國際法 俄必報復

英國對美國站在同一陣線表示歡迎，俄國則予以譴責。英國首相梅伊透過發言人表示，此一制裁向俄國傳達出明確訊號，「其挑釁、輕率的行動必將遭遇挑戰」。美國眾議院外交委員會共和黨籍主席羅伊斯（Ed Royce）說：「要俄國總統普廷知道，我們不會容許他的致命行徑，或持續攻擊我們民主進程。」克里姆林宮發言人佩斯科夫除了再度否認涉案外，也揚言美國此舉違反國際法，更牴觸上月「雙普會」後的建設性氣氛。俄國外交部也抨擊，美國又一次「妖魔化俄羅斯」，俄國必會進行報復。