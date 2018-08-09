50年最慘 澳洲新南威爾斯「全州旱災」

2018-08-09

總理滕博爾：澳洲已成「乾旱之地」

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲人口最多的一州、新南威爾斯州（NSW）政府八日宣佈，當地已全州進入旱災狀態，意即一百％土地、逾八十萬平方公里均為乾旱所苦。此為當地自一九六五年以來乾旱範圍最廣的一次。當局已放寬規定允許農夫撲殺更多袋鼠，避免牠們和牲口爭食糧草。

授權射殺袋鼠 避免爭糧草

新州農業產值逾一百五十億澳幣（約三四七○億台幣），佔全澳洲農業產出約四分之一，僱用逾七萬七千人。新州初級產業部部長布萊爾指出，農民經歷南半球有紀錄以來最乾燥的其中一次冬季。由於土地過於乾燥，糧草無法生長，袋鼠進入牧場搶食僅剩糧草，若不加以處理，將有數以萬計袋鼠飢餓與受苦，最終導致重大動物福祉危機。新州政府已解除農民射殺袋鼠的數量限制，並減少地主申請射殺許可的公文程序。

農民被迫撲殺挨餓牲口

新州及澳洲聯邦政府已提供五．七六億澳幣（約一三三億台幣）的緊急救濟資金，但對農民仍然不夠。部分農民被迫撲殺挨餓的牲口。慈善組織「旱災天使」共同創辦人強森表示，農民射殺牲口，是因為不願牠們受苦或無法負擔餵食。另外，農民也必須為家庭和牧群限水，因為水壩已乾枯或完全乾涸。許多農民面臨被迫放棄家園的抉擇。畜有牛羊的牧場主人史東形容，土地太過乾燥，只能將牛隻放牧高速公路上，讓牠們食用粗糙青草，是他生平首次遭遇這種旱象。

澳洲天氣每年都有不同變化，乾旱是由許多不同複雜因素造成。澳洲政府表示，由於氣候變遷效應，乾旱現象恐將更常發生。澳洲總理滕博爾已警告，該國已成為「乾旱之地」。