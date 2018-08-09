美研究：益生菌隨便吃 恐意識混亂

2018-08-09

小腸細菌過度生長 導致Ｄ乳酸中毒

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕健康輔助食品「益生菌」廣受推崇，許多科學證據顯示食用「好的細菌」有益人體健康，但也有研究顯示益生菌可能導致嚴重副作用。美國喬治亞州奧古斯塔大學（Augusta University）腸胃病研究團隊發現，有些患者食用益生菌後會出現「小腸細菌過度生長（ＳＩＢＯ）」症狀，進而導致代謝性酸中毒，造成脹氣、腹瀉、意識混亂。相關研究成果六月十九日刊登於美國學術期刊《臨床和轉化腸胃病學（Clinical and Translational Gastroenterology）》。

出現脹氣、腹瀉、集中力下降

奧古斯塔大學團隊指出，此為首次證實「小腸細菌過度生長」、益生菌、意識混亂之間的關聯性。主要作者羅歐（Satish S.C. Rao）說：「我們知道益生菌擁有分解醣類及製造Ｄ乳酸的獨特能力。因此，益生菌如果不慎在你的小腸內過度繁殖，相當於你可以準備迎接Ｄ乳酸中毒和意識混亂。」一般來說，益生菌應該在大腸內作用，而非在小腸或胃裡繁殖。羅歐認為，益生菌應被視作藥物，非只被當成保健食品，讓民眾不經醫師評估就隨便亂吃。

該研究顯示，部份患者在食用益生菌後數小時內出現脹氣、意識混亂等情況，有些甚至因注意力無法集中而被迫暫停工作；與此同時，其血液中Ｄ乳酸濃度高於正常人的二至三倍。「Ｄ乳酸中毒」是一種不常見的代謝性酸中毒，好發於小腸切除或繞道手術等患者，發作時經常伴隨神經學症狀，包括意識狀態改變、運動失調、說話含糊不清、步態不穩、集中力下降等，而患者在服用抗生素等治療過程後，大多數症狀都能緩解。

研究團隊二○一二年首次注意到抱怨進食後脹氣且意識混亂的患者並找出疑似罪魁禍首的Ｄ乳酸，最終才發現患者共通點：喜歡食用益生菌。團隊一四年發表過一份七名病患報告，最新論文則擴展到三十人。相關研究仍待更多科學證據佐證，以釐清益生菌和各症狀發作的風險關係。