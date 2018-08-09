美期中選舉前哨戰 川普牌不再吃香

2018-08-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國二○一八年期中選舉已進入緊鑼密鼓階段，但美國總統川普助選的俄亥俄州與堪薩斯州兩場選舉看似都沒能交出好成績，顯示川普牌並非致勝絕招，也證明在二○一六年慘敗的民主黨已逐漸找回活力。即便勝負未定，川普仍宣稱子弟兵獲勝。

七日投票的俄亥俄州第十二國會選區國會眾議員補選的開票結果顯示，即便有川普助選、甚至最後一刻親自站台催票，俄州州議員出身的共和黨候選人巴爾德森（Troy Balderson），仍僅以○．九％的些微差距（一七五四票），領先知名度低的民主黨對手歐康納（Danny O’Connor），遑論還有三千四百多張選民身分待定者所投的臨時票與五千多張不在籍投票的選票尚未計算，補選結果恐怕要數週後才會出爐。根據俄州州法規定，若巴、歐二人在臨時票與不在籍票計算完畢後的票數差距低於○．五個百分點，將自動啟動全面重新計票。

儘管如此，川普仍在推特上發文恭賀巴爾德森勝出，完全忽略自己稍早在推文中預告巴爾德森必能因為他親臨俄州催票而大勝。由於七日補選的贏家只能做到明年一月、即原本握有該席次的前國會眾議員提貝里（Pat Tiberi）任期屆滿，巴、歐二人會在期中選舉中再度交手，因此判定七日補選由誰勝出的意義不大，但卻對期中選舉（國會眾議院全院改選）具有指標意義。

俄州第十二國會選區已由共和黨人把持超過三十年，川普在此地的總統大選得票率大贏民主黨對手希拉蕊．柯林頓逾十一個百分點；名不見經傳的民主黨候選人如今竟在此逼和共和黨對手，對民主黨人而言堪稱勝利。紐約時報也指出，該選區中較都市化地區的高教育與高收入選民投票率遠勝過鄉間民眾，若共和黨找不回支持者，恐意味民主黨將奪回國會眾議院主控權。

放眼期中選舉的歐康納說，競選腳步並不會就此停止，待明日休息後將繼續奮戰到十一月；巴爾德森也誓言，未來三個月會竭盡所能繼續「讓美國再度偉大」。

另一個勝負未定的是堪薩斯州的共和黨州長候選人黨內初選。貴為總統的川普在黨內初選中選邊站本就不尋常，更不尋常的是他在最後一刻背書的候選人堪州州務卿寇巴赫（Kris Kobach），完全沒有因川普光環而輕鬆過關，票數居然只比主要對手、尋求連任的現任州長寇利爾多了不到兩百票；然因還有不在籍投票的選票有待計算，初選結果可能要數日後才能見分曉。部分堪州共和黨黨工擔心，倘若最後由寇巴赫出線，其挺川色彩恐讓向來被視為共和黨票倉的堪州在期中選舉中落入民主黨人之手。