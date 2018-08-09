嗆解散民族黨 港府已行使反顛覆法

2018-08-09

〔國際新聞中心／綜合報導〕支持香港獨立的民族黨遭港府藉詞違反社團條例而被威脅解散，香港外國記者會（ＦＣＣ）邀請民族黨召集人陳浩天發表演說，又遭中國政府透過駐港外交部特派員公署「堅決反對」，進而演變為國際事件。英國末代港督彭定康批評北京干預錯誤，美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽則指出，若港府解散民族黨的圖謀得逞，日後任何發表反對政府言論的組織均可被視為顛覆政府，等同於變相行使二○○三年遭到擱置的反顛覆法，即所謂的基本法二十三條。

在香港出生、現任約翰霍普金斯大學社會學系及高等國際研究學院偉森費特政治經濟學教授的孔誥烽說，○三年香港有超過五十萬人上街抗議港府試圖為等同中國的反顛覆叛亂法的基本法二十三條立法，港府於是擱置相關立法迄今，但若港府順利解散民族黨，將等於變相在香港行使反顛覆叛亂法。

末代港督批北京干預錯誤

彭定康接受法新社訪問時指出，港府沒理由因為不喜歡個別人士的言論就加以審查，言論自由是法治下社會開放的象徵，也受到《中英聯合聲明》保障，中國外交部介入原應由香港自行決定的事乃是錯誤。

前香港特首梁振英七日質疑港府，為何允許ＦＣＣ租用一棟公共建築邀請陳浩天演講。紐約時報指出，這項爭議可能是對香港言論自由邊界的重大考驗。儘管ＦＣＣ並未回應是否取消陳浩天演講，但ＦＣＣ網頁仍可見相關宣傳，據稱名額已爆滿，沒有人收到取消通知。身為ＦＣＣ會員的「2047香港監察」召集人錢志健痛批，香港特首林鄭月娥和梁振英近日的言論猶如「擦鞋（馬屁）黨」，質疑梁近日高調批評ＦＣＣ，只是想轉移港人對其醜聞的關注。