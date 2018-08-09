熊熊生而平等 外交部推文諷中

2018-08-09

維尼外型酷似習近平 慘遭封殺

〔記者呂伊萱、國際新聞中心／綜合報導〕中國無理由禁播美國迪士尼動畫《小熊維尼》真人版電影《摯友維尼》（Christopher Robin）引發熱議。外交部七日透過「推特」以台灣觀光代言熊「喔熊」視角，嘲諷中國封殺維尼熊的行為，強調在台灣「熊熊生而平等！」外交部昨表示，台灣是言論自由的民主國家，此次只是單純透過較輕鬆的方式，再次向世界表達此事。

揶揄中國封殺小熊維尼 紅上CNN

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和路透也注意到此事，ＣＮＮ還以「台灣嘲諷中國禁映小熊維尼新片」為題加以報導。ＣＮＮ認為，台灣政府拿維尼電影禁演傳言作文章，旨在凸顯台灣比中國享有更多的言論自由。外交部發言人李憲章對此表示，推特性質較為輕鬆，外交部長期透過各種管道，向世界各國人們強調「台灣是個言論自由的民主國家」，這次只是透過不同方式表達，「就這麼簡單」。

避免錯誤解讀 外交部已撤文

不過，外交部八日晚間已將此嘲諷推文下架，並稱是為了避免無謂的錯誤解讀，更強調對創作及言論自由的支持立場從未改變。

迪士尼改編經典動畫《小熊維尼》推出《摯友維尼》，八月三日起在台灣、美國等地上映。但這部普遍級的溫馨家庭電影，卻遭中國廣電總局禁播。小熊維尼因外型與中國國家主席習近平類似，早已成為各國網友談論習近平的代名詞，也多次遭中國網管部門封殺。

因此，這次維尼電影吃了閉門羹，各界也推測中國當局是為了維護習近平的形象。也有說法指稱，中國對外國電影設有配額，但已有好萊塢電影上映，才使維尼電影被排除在外。

外交部七日與八日接連在推特上以英文與日文發表短文，配上台灣觀光吉祥物「喔熊」的圖片，內文寫道：「喔熊」對於遠房表親維尼熊的影片遭到中國電檢單位查禁，感到非常失望，但在台灣，「熊熊生而平等！」外交部還轉推《紐約時報》報導中國網路長城的文章，並批評中國網路防火牆讓民眾活在無知的巨大陰影中，只有少數菁英份子享有特權的自由，呼籲「讓高牆倒下吧！」

路透向中國文化部、ＣＮＮ向廣電總局詢問關於《摯友維尼》被禁的相關問題，均未獲得回覆。不過，儘管小熊維尼圖片在社群網站上被封鎖、《摯友維尼》被禁映，但小熊維尼的書籍、玩具等實體產品並未遭中國政府大規模封殺。