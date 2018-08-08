心臟病患給同性醫師救治 死亡率降5.4％

2018-08-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕《美國國家科學院院刊》六日刊登的最新研究顯示，女性心臟病患被送進急診室時，由女醫師救治的存活率較男醫師高出二至三倍；若患者和醫師性別相同，病患死亡率能降低五．四％（相較於基準狀況）；而由男醫師救治的女性心臟病患，比起由女醫師救治的男性心臟病患，女患者的存活率降低一．五二％。

研究主要作者、美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院副教授葛林伍德（Brad Greenwood）指出，研究結果相當於若有一千名女性心臟病患被送進急診室，接受男醫師救治後可能會有十五人死亡。儘管具體原因不明，男醫師似乎得花費更多時間診斷女性心臟病患。但無論如何，讓急診部門進駐更多女醫師，料能增加患者存活率。

該項由明尼蘇達大學、聖路易華盛頓大學、哈佛大學研究團隊進行的研究，回顧一九九一年至二○一○年間，美國佛羅里達州因心臟病發被送進急診室的近五十八．二萬名患者，其中男性病患三十三萬八千六百四十二名、女性病患二十四萬三千二百零三名；僅由男醫師救治的患者五十二萬零七十八人、僅由女醫師救治的患者六萬一千七百一十九人。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）女性心血管中心主任伍塔森（Karol Watson）向路透表示，這類研究數據雖然隱含許多潛在的誤差及無法量化的變因，但對於鼓舞女性從醫有正面效果，「沒有人證實，但大家都知道，女性是更好的傾聽者。女醫師會花更多時間陪伴病人…，她們能獲取更多關於病患的重要資訊」。