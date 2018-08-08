極右陰謀論者瓊斯 遭網路科技大廠封殺

2018-08-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕蘋果、Google、臉書、YouTube與Spotify五日起陸續封殺網際網路上最惡名昭彰的極右派陰謀論者艾力克斯．瓊斯（Alex Jones），刪除瓊斯絕大部分的貼文與影片，主要理由是瓊斯違反仇恨言論政策，而非散播歪理。瓊斯對於遭網路科技大廠聯手封殺大罵是共產黨式的鎮壓。

蘋果五日對瓊斯開鍘，其他網路科技業巨擘則於六日跟進，嚴格設限瓊斯及其被視為網路假消息主要傳播站的右派InfoWars網站影響範疇。臉書說，瓊斯的網頁歌頌暴力，違反臉書政策；他還以滅絕人性的用詞來形容跨性別者、穆斯林與移民。臉書數日前曾撤掉瓊斯上傳的四段影片，理由為違反臉書的仇恨言論政策，但瓊斯反而在其他網頁上張貼更多類似內容，促使各大社群媒體開鍘。但臉書強調，瓊斯遭禁肇因於使用暴力言論，而非散播陰謀論。

線上音樂串流Spotify上週就撤掉瓊斯的許多podcast（可利用數位影音播放器播放的音訊檔案），指控瓊斯違反該公司的仇恨言論政策，六日又進一步禁掉瓊斯的節目。YouTube七月底撤掉瓊斯張貼的影片，並禁止他上傳影片九十天，但瓊斯透過其他YouTube頻道進行直播，YouTube最後關閉所有與瓊斯有關的頻道。瓊斯最主要的YouTube頻道有兩百四十萬人訂閱。

分享圖文的Pinterest也已撤掉InfoWars帳號。推特則尚未對瓊斯採取任何行動，理由是瓊斯與InfoWars帳號並未違反規定。

四十四歲、來自德州的瓊斯與Infowars多年來利用社群媒體散播黑暗又怪異的理論，例如指稱二○一二年美國康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案是一場騙局，受害者是在演戲，目的在於敗壞擁槍陣營的聲譽。桑迪胡克小學槍擊案造成二十六人喪生，其中二十人為兒童。多名受害者的家屬控告瓊斯利用家屬的痛苦來增加點閱率。瓊斯在網路上散播的歪理還包括指稱民主黨經營一個全球兒童性交易網、美國政府是包括九一一事件在內的多起恐怖攻擊的幕後黑手等。